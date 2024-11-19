47人初選案｜鄧炳強指判刑反映嚴重性 將就個別刑期考慮上訴

民主派47人初選案，45名被告今早(19日)在西九龍裁判法院判刑，其中戴耀廷被判囚10年最重，其餘最輕判囚50個月。保安局局長鄧炳強下午見記者時指，判刑已反映罪行嚴重性，向社會表達不會姑息任何危害國安罪行，必須予以嚴懲。當局會研究個別人士刑期，考慮是否提出上訴。

以民主自由誤導市民 實為自己政治前途鋪路

鄧炳強表示，有關人士以街頭手段，令香港社會和市民受無窮傷害和苦難，指有關定罪人，為求達到政治目的，不理香港市民死活，最終目的是破壞基本法，煽惑他人反對政府，企圖癱瘓政府。戴耀廷提出的攬炒十步曲更有「有革命的主張」，以民主自由旗號誤導市民「35+」是合法，實際為自己政治前途鋪路。