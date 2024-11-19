47人初選案｜45名被告判刑　戴耀廷最重囚10年　其次鄒家成囚7年9個月　何桂藍囚7年　黃之鋒囚4年8個月(更新)

民主派47人初選案，45名「串謀顛覆國家政權」罪成的被告，今早(19日)在西九龍裁判法院(暫代高院)判刑。此案為本港首宗「顛覆國家政權罪」的案件。
【11:30更新】45名罪成被告開始入庭，當中一眾女被告先行，最先步出者為黃子悅，其後男被告入庭，其中戴耀庭舉OK手勢。
各被告判囚如下：
戴耀廷囚10年最重 區諾軒囚6年9個月
D1戴耀廷，60歲，認罪，判囚10年
D2區諾軒，36歲，認罪，轉證人，判囚6年9個月
D3趙家賢，38歲，認罪，轉證人，判囚7年
D4鍾錦麟，35歲，認罪，轉證人，判囚6月1個月
袁嘉蔚囚4年3個月 楊雪盈囚6年6個月
D5吳政亨，42歲，不認罪，判囚7年3個月
D6袁嘉蔚，30歲，認罪，判囚4年3個月
D7梁晃維，26歲，認罪，判囚4年11個月
D8鄭達鴻，35歲，不認罪，判囚6年6個月
D9徐子見，56歲，認罪，判囚4年2個月
D10楊雪盈，37歲，不認罪，判囚6年6個月
D11彭卓棋，29歲，不認罪，判囚6年6個月
毛孟靜囚4年2個月 黃碧雲囚6年6個月 胡志偉囚4年5個月
D12 岑子杰，37歲，認罪，判囚4年3個月
D13 毛孟靜，67歲，認罪，判囚4年2個月
D14 何啟明，35歲，不認罪，判囚6年7個月
D15 馮達浚，28歲，認罪，判囚4年5個月
D16 劉偉聰，56歲，脫罪
D17 黃碧雲，64歲，不認罪，判囚6年6個月
D18 劉澤鋒，27歲，認罪，判囚4年5個月
D19 黃之鋒，28歲，認罪，判囚4年8個月
D20 譚文豪，48歲，認罪，判囚4年2個月
D21 李嘉達，32歲，認罪，判囚4年3個月
D22 譚得志(快必)，52歲，認罪，判囚4年5個月
D23 胡志偉，61歲，認罪，判囚4年5個月
D24 施德來，41歲，不認罪，判囚6年7個月
楊岳橋囚5年1個月 黃子悅囚4年5個月 陳志全囚6年6個月
D25 朱凱廸，47歲，認罪，判囚4年5個月
D26 張可森，30歲，認罪，判囚4年11個月
D27 黃子悅，26歲，認罪，判囚4年5個月
D28 伍健偉，28歲，認罪，判囚5年7個月
D29 尹兆堅，54歲，認罪，判囚4年8個月
D30 郭家麒，62歲，認罪，判囚4年2個月
D31 吳敏兒，53歲，認罪，判囚4年5個月
D32 譚凱邦，43歲，認罪，判囚4年3個月
D33 何桂藍，33歲，不認罪，判囚7年
D34 劉頴匡，30歲，認罪，判囚4年5個月
D35 楊岳橋，42歲，認罪，判囚5年1個月
D36 陳志全(慢必)，51歲，不認罪，判囚6年6個月
林卓廷囚6年9個月 林景楠囚5年2個月
D37 鄒家成，27歲，不認罪，判囚7年9個月
D38 林卓廷，47歲，不認罪，判囚6年9個月
D39 范國威，57歲，認罪，判囚4年2個月
D40 呂智恆，41歲，認罪，判囚4年3個月
D41 梁國雄(長毛)，67歲，不認罪，判囚6年9個月
D42 林景楠，35歲，認罪，轉證人，判囚5年2個月
D43 柯耀林，52歲，不認罪，判囚6年7個月
岑敖暉囚4年6月 余慧明囚6年9月
D44 岑敖暉，30歲，認罪，判囚4年6月
D45 王百羽，33歲，認罪，判囚4年3月
D46 李予信，30歲，脫罪
D47 余慧明，36歲，不認罪，判囚6年9月
判詞指D1至D4為「首要分子」 鄒家成發起「墨落無悔」判刑第二重
判詞指，D1至D4均為首要分子，考慮到4人認罪，戴耀廷判監10年，區諾軒、趙家賢及鍾錦麟轉做證人，對法律無知，刑期為6年1個月至7年。至於其餘被告，則全是初選候選人，裁定是積極參加者，在謀劃中不可或缺，指沒有他們的參與，謀劃根本不能展開。
判詞還提到，其中梁晃維、張可森及鄒家成發起「墨落無悔」聲明，比其他初選案的候選人更加積極，兩人判監4年11個月，鄒家成判監7年9個月，是45名定罪的被告中，判刑第二重的被告，僅次於戴耀廷。
本案是香港首宗顛覆國家政權罪的案件，條文設「首要分子」、「積極參與」及「其他參與」3個刑期分級，其中兩級設有監禁10年及3年的刑期下限。部分被告可憑認罪及成為控方證人，獲得刑期扣減。一眾被告至今已還押70天至逾3年8個月。
▼即睇法院外情況▼
社民連成員被截查 多國領事排隊等候旁聽
【09:40更新】案件開庭前兩日，已有市民通宵排隊等候。至早上6時，超過200人排隊輪候公眾籌。司法機構安排正廳及延伸庭，逾400個公眾旁聽席，並安排71個記者席。現場消息指，排隊人士包括早前被裁定無罪的李予信，以及社民連包括多名成員，其中社民連的黃浩銘、周嘉發、曾健成一度被警員帶走截查。
陳日君由何秀蘭陪同下到達法院
約早上9時15分，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機由前立法會議員何秀蘭陪同下到達法院。另外，多國駐港領事館均有派員排隊等候旁聽，包括德國、美國、英國、加拿大、澳洲、意大利、法國等。歐盟駐港辦事處發言人指，歐盟成員國正觀察《國安法》、其他香港本地立法對香港民主派人士的影響，亦持續關注這宗案件。
警庭外駐守巡邏 「劍齒虎」裝甲車候命
警方嚴陣以待，在法院大樓外駐守及巡邏，封鎖部分行人路，多輛警車，包括「劍齒虎」裝甲車在場候命，進入法院的車輛均需經過搜查。
31人認罪 14人經審訊後罪成
本案有31名認罪被告，16名不認罪被告中，14人經審訊後被裁定罪成，全部定罪被告今年9月完成求情。
31名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、呂智恆、林景楠及伍健偉。
16名不認罪被告中，14人被裁定罪成，包括何桂藍、陳志全、鄒家成、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋、余慧明、梁國雄、黃碧雲、林卓廷、柯耀林、吳政亨及楊雪盈。劉偉聰及李予信被判無罪。
47人初選案報道一覽
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