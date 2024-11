BODW in the city逾60項活動 香港設計中心 細數箇中故事

BODW in the city項目總監周婉美表示BODW in the city精彩內容涵蓋不同範疇如設計展覽、藝術裝置、音樂會、VR體驗、光影藝術等等,歡迎公眾參與。

12月份,香港將迎來一連串與設計相關活動。由香港設計中心策劃的旗艦項目BODW in the city將於12月2日至16日舉行,為期兩星期的活動,將跨界聯動不同商業品牌、商場、院校、非牟利機構等單位,包含視覺、聽覺、味覺等多個設計範疇,以展覽、導賞、工作坊、工藝示範,甚至音樂會、VR體驗等形式出現。云云活動可謂各有睇頭,當中有何推介?BODW in the city項目總監周婉美(Amy Chow)來給大家帶來多點頭緒。 總結過去經驗,今年BODW in the city特別走進城市及社區,將與生活息息相關的設計概念帶到普羅大眾面前。是次項目邀請巴黎設計周 (Paris Design Week) 、香港知專設計學院、海港城及置地廣場作為策略伙伴,活動超過60項。身為項目總監,周婉美揚言對此非常期待:「以前主要是針對商界的工作坊,今年更加貼地,將會廣泛地走入社區,讓公眾包括本地市民以及遊客透過連串有趣及多元化的活動對設計有更多認識,相信能帶來更多互動,令整個項目變得更加Organic。」

FILA 將呈現多元且屢獲殊榮的視覺藝術家 James Jean所創作的裝置藝術。

讓城市充滿設計氛圍 由策劃至今,令周婉美印象深刻的活動實有不少,例如「V Music Live」。這個於海港城舉行的活動結合了展覽及表演,展示自八十年代起的音樂和流行文化,還有香港知專設計學院音樂學生作品及嘉賓演出。「我們最初只是打算做V music Live,後來再決定做埋展覽。BODW in the city本身很希望支持年輕一代,令GenZ更有發揮機會,適逢香港知專設計學院設有Music Label,就促成了今次有趣的音樂與設計聯乘。」周婉美娓娓道來。 「與通利的合作是另一個有趣的項目。活動所用的一座鋼琴本身是一座藝術品,當中結合科技的設計,即使一般市民亦可以用欣賞的角度去看。」這個名為《施坦威SPIRIO:領略現場音樂的未來新體驗》是公眾免費體驗的項目,只要輕觸iPad,就能令鋼琴煥發更大可能性,甚至在家中亦能享受來自世界頂尖藝術家的數百場表演。

行過路過都有設計生活 周婉美透露,BODW in the city項目眾多,大部分活動可以公眾參與。例如由Atelier A+主辦的「設計大師之旅」,展示12件全球知名的博物館級傢具作品,「油麻地毛・展」則以多個油麻地地標的故事創作一系列的羊毛氈手工藝品,讓觀眾由藝術去認識社區文化,並設有體驗工作坊;由The Block、Curtain Call Creation合辦、設有6場的免費「泰迪熊工作坊」,專為4至10歲兒童及其家長設計,利用布料製作製作獨一無二的泰迪熊玩偶。「FILA X JAMES JEAN 裝置藝術展」則免費在海港城舉行,大家在商場逛街時都可以感受設計藝術融入商品。 「我們認為設計不僅只在博物館、藝廊內欣賞,在城市內行過路過都可以感受得到,甚至由設計中感受一些如環保等的生活議題。」她透露,大家只要留意網上詳情,就可以一同參與和感受BODW in the city,按自己的興趣及時間彈性安排適合自己的設計之旅。

由The Block、Curtain Call Creation合辦、設有6場的免費「泰迪熊工作坊」。

BODW in the city官網:>按此<