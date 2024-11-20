foodpanda夥基石科技推動使用電動電單車　外賣員可用月費計劃買車及換電服務

外賣平台foodpanda今日宣布與基石科技公司(Cornerstone Technologies)攜手推出「綠色新駕勢」電動電單車極速換電網絡。foodpanda希望令外賣員更靈活地以月費計劃購置電動電單車及相關換電服務，令外賣員毋須以一筆過的費用購買傳統燃油電單車方可入行，降低車手入行門檻。
電動電單車可減近75%碳排放
是次計劃採用的「ZEEGO by Mile Green」電動電單車的性能與燃油電單車無異，符合外賣員日常工作的需求。而以相同距離推算，電動電單車比傳統的燃油電單車可減少近75%碳排放。而電動電單車極速換電網絡的月費計劃為2,666元，車手可在指定換電熱點享有免費無限次換電服務，foodpanda希望藉此鼓勵更多外賣員轉用電動電單車，為環保出一分力。
foodpanda香港行政總裁賴偉昕表示，很高興成為香港首間大力推動外賣員環保轉型的外賣平台，鼓勵他們以更環保的電動電單車作為送遞工具。透過這個計劃，公司將陸續於多間pandamart設立換電熱點，為外賣員提供更方便及環保的送遞體驗，吸引更多新人入行，推動行業長遠發展。展望未來，公司希望帶領業界不斷創新，與持份者一點一滴地建構可持續的社區。
基石科技公司行政總裁葉兆康亦表示，會積極於不同地區開拓換電熱點，全方位照顧不同位置的外賣員，不僅可提升送遞效率，更促進了電動電單車的普及化。