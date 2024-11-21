Ray Online｜周六搬入立會新辦公室 議員反映「波士房」變細傢俬唔啱用 梁君彥：善用窗台

立法會綜合大樓9至14樓巳嘅新辦公室尋日(20日)就已經交付俾所有議員，但搬新office難免會感到唔習慣。 立法會主席梁君彥今日係社交平台話，唔少議員有視察新環境並試用設施，仲提供咗一啲建議；其中有議員反映其新辦公室的「波士房」較現時的波士房略細，因尺寸改變而令部份現有傢俬唔啱用！
對於有人反映「波士房」變細，梁君彥就解釋，綜合大樓擴建工程採用組裝合成法，係原有建築物10樓之上，以層疊方式建造11至14樓；為支撐新建樓層的玻璃外牆，10樓必須加固結構，導致該樓層議員「波士房」的窗台要略為加高加大，而波士房的實際面積會輕微減少。儘管如此，佢相信議員會善用窗台，放置物品或盆栽。
「新居入伙，難免會殘留一些裝修氣味」
議員亦十分關注新樓層嘅空氣質素。梁君彥話係交付新辦公室前，秘書處已為新樓層進行大清潔及去除甲醛，亦已將空調系統的換氣次數增至最多，並在新辦公室及走廊添置空氣清新機。根據秘書處每天檢測所得，現時議員樓層絕大多數地方的空氣質素已處於優良水平；佢又提醒，「新居入伙，難免會殘留一些裝修氣味」，秘書處會繼續密切跟進，務求議員放心。」
另外，梁君彥收到，部分議員對洗手間及茶水間的貼心建議，希望可繼續優化洗手間的設施，並增加茶水間的座椅。秘書處正積極跟進議員建議，預計可在未來數天優化相關設施。佢強調，「1123」(本周六，23日)搬遷大日子臨近，秘書處、建築署同擴建工程承辦商正把握時間，盡快跟進執修工作及改善建議，務求議員可在稱心、安心的環境辦公，服務市民！