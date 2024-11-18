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生活
2024-11-18 10:00:00

一條龍學校｜盤點全港龍校名單　毋須升中派位直升中學唔駛煩

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一條龍學校｜盤點全港龍校名單　毋須升中派位直升中學唔駛煩

一條龍學校｜盤點全港龍校名單　毋須升中派位直升中學唔駛煩

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為子女選擇小學向來是不少家長頭痛之事，而香港不少中小學分為「一條龍」、「直屬」、「聯繫」學校。假如家長為子女選擇此類學校，有機會免卻6年後選擇中學之苦。以下即睇全港「一條龍」、「直屬」、「聯繫」學校。 

一條龍學校｜何為「一條龍」、「直屬」及「聯繫」學校？ 

屬一條龍的中小學，中學中一的學額會多於小學的中學會全數取錄小學的畢業生，但依然預留部分學額予其他小學的學生。直屬中學扣除自行分配學位及重讀生學位後，保留85%學額予直屬小學畢業生，而聯繫中學只會保留25%學額予聯繫小學。

一條龍學校向來受家長歡迎。（網絡圖片）

一條龍學校向來受家長歡迎。（網絡圖片）

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一條龍學校｜盤點全港18區龍校

油尖旺區

拔萃女小學

學校類別：私立

一條龍中學：拔萃女書院

2024／2025年學費：$79,000

嘉諾撒聖瑪利學校

學校類別：資助 

校網：31 

一條龍中學：嘉諾撒聖瑪利書院

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大埔區

港九街坊婦女會孫方中小學

學校類別：資助 

校網：84 

一條龍中學：港九街坊婦女會孫方中書院

九龍城區

天神嘉諾撒學校

學校類別：資助 

校網：35

一條龍中學：嘉諾撒聖瑪利書院

黃大仙區

國際基督教優質音樂中學暨小學

學校類別:私立

一條龍中學：國際基督教優質音樂中學暨小學

2024/2025年學費：$60,000 (10個月繳交)

中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）

學校類別：資助

校網：31

一條龍中學：中華基督教會基道中學

元朗區 

金巴崙長老會耀道小學

學校類別：資助 

校網：72 

一條龍中學：金巴崙長老會耀道中學

順德聯誼總會伍冕端小學

學校類別：資助  

校網：72 

一條龍中學：順德聯誼總會翁祐中學

中西區

新會商會學校

學校類別：資助

校網：11

一條龍中學：新會商會陳白沙紀念中學

灣仔區

佛教黃焯菴小學

學校類別：資助

校網：12

一條龍中學：佛教黃鳳翎中學

寫信給聖誕老人2024｜向聖誕老人許願？ 一文睇清全球18個聖誕老人地址 附6個收親筆回信技巧

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西貢區 

西貢崇真天主教學校（小學部）

學校類別：資助

校網：95

一條龍中學：西貢崇真天主教學校(中學部）

香海正覺蓮社佛教黃藻森學校

學校類別：資助

校網：95

一條龍中學：香海正覺蓮社佛教正覺中學

直屬學校｜盤點全港18區直屬及聯繫中小學 增加機會入「狀元搖籃」喇沙書院

西貢崇真天主教學校（小學部）十一月份生日同學與馮校長合照留念。（學校Facebook圖片）

離島區

香港教育工作者聯會黃楚標學校

學校類別：資助

校網：98 

一條龍中學：香港教育工作者聯會黃楚標中學

嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學

學校類別：資助

校網：98 

一條龍中學：嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學

靈糧堂秀德小學

學校類別：資助

校網：98

一條龍中學：靈糧堂怡文中學

東涌天主教學校

學校類別：資助

校網：98

一條龍中學：東涌天主教學校

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