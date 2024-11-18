一條龍學校｜盤點全港龍校名單　毋須升中派位直升中學唔駛煩

為子女選擇小學向來是不少家長頭痛之事，而香港不少中小學分為「一條龍」、「直屬」、「聯繫」學校。假如家長為子女選擇此類學校，有機會免卻6年後選擇中學之苦。以下即睇全港「一條龍」、「直屬」、「聯繫」學校。

一條龍學校｜何為「一條龍」、「直屬」及「聯繫」學校？

屬一條龍的中小學，中學中一的學額會多於小學的中學會全數取錄小學的畢業生，但依然預留部分學額予其他小學的學生。直屬中學扣除自行分配學位及重讀生學位後，保留85%學額予直屬小學畢業生，而聯繫中學只會保留25%學額予聯繫小學。