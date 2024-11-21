熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-11-21 15:00:00

九龍東皇冠假日酒店節日下午茶/午餐/晚餐買一送一！人均$91起歎開心果甜點/$479歎焗波士頓龍蝦+牛柳威靈頓

分享：

九龍東皇冠假日酒店節日下午茶/午餐/晚餐買一送一！人均$91起歎開心果甜點/$479歎焗波士頓龍蝦+牛柳威靈頓

adblk5

九龍東皇冠假日酒店推出12月節日主題套餐全部買一送一！折後人均$91起歎開心果主題下午茶，節日半自助午餐、半自助晚餐及聖誕除夕限定晚市套餐全部都有買一送一，當中聖誕除夕限定晚市套餐只需$479起就食到歎龍蝦湯、牛柳威靈頓或原隻芝士白汁焗波士頓龍蝦，今日(21)下午3時開賣，即睇詳請。

開心果誘惑下午茶（即日至202511日供應）包括：

鹹點：三文魚刺身伴開心果忌廉芝士卷、開心果蟹籽蛋沙律牛角包、開心果青醬焗田螺薯蓉多士、香煎吞拿魚伴開心果脆皮配三文魚子秋葵沙律醬、香煎帶子伴開心果及鰹魚湯蒸蛋

甜點：開心果脆皮泡芙、迷你開心果巴斯克芝士蛋糕、開心果芒果忌廉酥皮卷、開心果馬卡龍、開心果朱古力慕絲筒

鬆餅：開心果英式鬆餅配濃縮奶油及士多啤梨果醬

咖啡或茶

KKday 快閃限量搶 –買一送一】開心果誘惑下午茶（15:15 17:30

KKday 優惠: 星期一至五 HK$202/2 位，平均HK$101/位（原價 HK$370/2位）

12 16 日起） 星期一至五 HK$262/2 位，平均HK$131/位（原價 HK$480/2位）（已包括原價加一服務費）

KKday 快閃限量搶 –買二送一】開心果誘惑下午茶（15:15 17:30

KKday 優惠: 星期六至日及公眾假期 HK$386/3 位，平均HK$128.7/位（原價 HK$555/3位）

12 16 日起）星期六至日、12 24 日及1 1 HK$501/3 位，平均HK$167/位（原價 HK$720/3位）（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

adblk6

忘憂半自助晚餐精選推介：

自助沙律吧、餐湯、自助甜品

主菜（任選一款）：燒封門柳配紅洋蔥蓉、薯蓉、紅酒汁 / 煎比目魚配燴蘿蔔、枝豆、堅魚湯 / 蒜香燒三黃雞配薯菜 / 海鮮意大利飯（鮮蝦、帶子、青口、辣肉腸）/ 意大利巴馬火腿野菌薄餅/ 燴牛小排配松露薯蓉、扒澳洲西蘭花、砵酒汁 / 扒羊扒配里昂薯片、意式焗茄子、百里香汁 / 香煎三文魚扒配燴煙肉大蒜薯仔 （視乎菜單供應）

飲品：葡萄氣酒、紅或白餐酒一杯及咖啡或茶

KKday 快閃限量搶 –買一送一】忘憂半自助晚餐（18:30 22:00

KKday 優惠: 星期一至四HK$514/2 位，平均HK$257/位（原價 HK$942/2位）（已包括原價加一服務費）

KKday 快閃限量搶 –買二送一】忘憂半自助晚餐（18:30 22:00

KKday 優惠: 星期五至日及公眾假期HK$984/3 位，平均HK$328/位（原價 HK$1,413/3位）（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

節日半自助午餐精選推介：

自助沙律吧、餐湯、自助甜品

主菜（任選一款）：扒美國西冷扒配牛油南瓜蓉、扒大啡菇、砵酒汁/ 慢煮火雞配金巴利汁燴紅椰菜、長柄西蘭花、 羊肚菌汁/ 香煎比目魚柳 配燴大蒜薯仔、長柄西蘭花、 芥末籽忌廉汁/ 芝士海鮮焗闊條麵 （視乎菜單供應）

飲品：葡萄氣酒、紅或白餐酒一杯及咖啡或茶

用餐時間：（1224 26日） 11:30 - 13:4514:15 - 16:30

KKday 快閃限量搶 –買一送一】節日半自助午餐（11:30 13:45

KKday 優惠: 12 16192330 HK$574/2 位，平均HK$287/（原價 HK$1052/2位）（已包括原價加一服務費）

KKday 快閃限量搶 –買二送一】節日半自助午餐（11:30 13:45

KKday 優惠: 12 21-2228-291 1 HK$869/3 位，平均HK$290/（原價 HK$1248/3位）（已包括原價加一服務費）

KKday 快閃限量搶 –買二送一】節日半自助午餐（11:30 13:45

KKday 優惠: 12 25-26 HK$1007/3 位，平均HK$336/（原價 HK$1446/3位）（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

節日半自助晚餐精選推介：

自助沙律吧、餐湯、自選一款主菜、自助甜品、葡萄汽酒一杯、咖啡或茶

主菜（任選一款）：扒美國肉眼扒 配牛油南瓜蓉、扒大啡菇、砵酒汁 / 法式雞卷伴煎鴨肝配金巴利汁燴紅椰菜、長柄西蘭花、羊肚菌汁 / 香煎三文魚 配燴大蒜薯仔、長柄西蘭花、芥末籽忌廉汁 （視乎菜單供應）

KKday 快閃限量搶 –買一送一】節日半自助晚餐（18:30 22:30

KKday 優惠: 12 16192330 HK$574/2 位，平均HK$287/（原價 HK$1,052/2位）（已包括原價加一服務費）

KKday 快閃限量搶 –買二送一】節日半自助晚餐（18:30 22:30

KKday 優惠: 12 20-2226-291 1 HK$1,145/3 位，平均HK$381.7/（原價 HK$1,644/3位）（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

節日晚市套餐精選推介：

前菜（蟹肉三文魚子及蜜桃沙律配椰林飄香雪葩、鴨肝窩夫）、餐湯（龍蝦湯 ）、自選一款主菜、自助甜品、葡萄汽酒一杯、咖啡或茶 （視乎菜單供應）

主菜（任選一款）：美國農業部極佳級牛柳威靈頓 配松露薯蓉、長柄西蘭花、燒汁 / 原隻芝士白汁焗波士頓龍蝦 配龍蝦意大利飯、法邊豆 （視乎菜單供應）

用餐時間：（1224 25日） 17:30 - 19:4520:15 - 22:30，（1231日）18:30 22:00

KKday 快閃限量搶 –買二送一】節日晚市套餐

KKday 優惠: 12 24 2531 HK$1,582/3 位，平均HK$527.3/（原價 HK$2,271/3位）（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

優惠期 (預訂期) 2024112115:00112723:59

使用日期：20241122日至202511

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47 星幕

Klook.com

amJetso 送香港冬日美食節入場券 一券行4展 立即拎飛👇

amJetso 送香港冬日美食節入場券 一券行4展 立即拎飛