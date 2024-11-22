人面識別過關｜深圳灣口岸免出示證件過關 步驟似機場出境？ 一文睇申請方法/資格

經常北上消費的朋友們有福了！深圳灣口岸及珠海拱北口岸開始試用人面識別技術，合資格人士毋須出示證件及成功通過系統人面認證就能完成出入境手續，最快6秒即可過關，加快過關時間。想知道申請方法、資格和流程等如何助你「免出示證件過關」，即睇以下內容。

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