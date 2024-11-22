冬日假期留港staycation人均HK$790起 飽覽維港跨年煙花匯演+歎盡聖誕大餐

雖然香港冬天不會下雪，但每年聖誕節，維港兩岸都會添上璀璨耀眼的節日燈飾，加上精彩多樣的節慶活動、餐飲優惠、限定購物體驗等，留港過聖誕一樣氣氛十足！今個冬日假期，灣景國際特別推出「樂『饗』聖誕新年自助餐盛宴」及「閃亮冬日住宿假期」優惠，讓大家可以輕鬆安排舒適且難忘的聖誕跨年staycation，留港與親朋好友一同為2024年畫上圓滿句號！
灣景國際 樂「饗」聖誕新年自助餐盛宴
灣景國際以「『醇香滋味』微醺誘惑」為主題，推出節日自助晚餐。精選美饌包括香辣惹味的威士忌青胡椒炒蟹、金黃酥脆的麥皮奶油啤酒蝦、選用匈牙利國寶級食材慢煮而成的玫瑰露蜜餞匈牙利鬈毛豬、以瑪沙娜意大利甜餐酒入饌的瑪沙娜酒燴羊膝、傳統德國櫻桃冧酒黑森林蛋糕，以及用梅酒製作的梅酒果凍等。
而12月24至26日、除夕及元旦日期間，更會加推多款節日美食，聖誕必吃的烤原隻聖誕火雞伴自家製餡腸、蜜糖芥末燒聖誕火腿及燒美國特級肉眼扒等。甜品方面同樣應節，有聖誕布甸、聖誕樹頭蛋糕、火焰雪山蛋糕、燕窩葡撻及意大利聖誕麵包等輪流供應，還有少不了的Häagen Dazs雪糕等，以甜蜜味道襯托出歡樂的節日氣氛。
聖誕新年自助餐價目、時段及優惠詳情
‧聖誕老人將於2024年12月24至26日之自助餐時段到訪並派發小禮物(平安夜自助午餐除外)
‧於2024年12月24至26日惠顧自助午餐或自助晚餐，並於2024年12月16日前預繳全額費用，可享優惠價(已包加一)
‧於2024年12月31日或2025年1月1日惠顧自助午餐或自助晚餐，並於2024年12月23日前預繳全額費用，可享優惠價(已包加一)
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