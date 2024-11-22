富麗敦海洋公園酒店星耀廳節日自助餐買一送一 人均$402起歎原隻美國火雞/聖誕樹頭蛋糕/龍蝦+再送蛋糕8折優惠

聖誕將至，不少酒店推出節日主題自助餐，富麗敦海洋公園酒店星耀廳亦推出月冬日節慶饗樂盛宴，讓各位可以品嘗傳統聖誕大餐。星耀廳更於旅遊平台推出限時買一送一優惠，人均$402起即可盡情歎原隻美國傳統火雞、意式脆皮烤豬肉卷、聖誕樹頭蛋糕等節日美食，感受滿滿節慶氛圍！另外預訂自助餐更送送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼，絕對不能錯過。買一送一優惠於今日(22日)中午12時開賣，即睇詳請。
亞洲滋味盛宴自助晚餐精選推介
冰鎮海鮮及刺身：可持續發展加拿大龍蝦 、麵包蟹、雪蟹腳、蝦、蜆、青口、海螺、三文魚、油甘魚、吞拿魚、紅蝦、北寄貝
熱葷：和牛後腿肉眼扒、韓式五花腩、醃牛小排、大蝦、天多利烤香菇 (只限週一至週四供應)、天多利羊架、日式鰻魚炒飯、雜錦沙嗲、韓式泡菜燴牛肋骨、韓式燒魚、白酒忌廉煮蜆、法式油封鴨脾、 黑醬油烤豬腩肉、日式蒜香香菇牛舌粒、印度牛油雞、韓式年糕炒牛肉、日式燒春雞、霸王雞、清蒸海上鮮、XO醬蜜豆炒帆立貝、XO醬蜜豆炒蝦球
週五至週日及公眾假期特設：意大利脆皮烤豬肉卷及帶骨肉眼扒、中東烤肉串
甜品：小青檸綠茶蛋糕、紐約芝士蛋糕、意式開心果脆餅、榴槤巴斯克芝士蛋糕、泰式奶茶
奶凍、綠茶歌劇院蛋糕及各式雪糕（食物款式輪流供應）
用餐時間：18:00 – 21:30
重點推介包括意式脆皮烤豬肉卷、12月16日開始供應的原隻美國傳統火雞、12月24、25及 31 日更有現場即剖原條可持續發展黃鰭吞拿魚。酒店更預備了一系列傳統節日甜品，如聖誕樹頭蛋糕、蘋果批伴雲呢拿汁及蒙布朗栗子蛋糕等，定能俘虜各位味蕾。
用餐時間：（12月21 – 22，28 – 29日）17:30 – 19:30/ 20:00 – 22:00
（12月24 – 25、31日）17:30 – 19:45，20:15 – 22:30
【KKday快閃限量搶 –買一送一】自助晚餐（18:00 – 21:30）送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼
KKday 優惠: 星期一至四 HK$886/2位，平均HK$443位（原價HK$1,624/2位）
星期五至日及公眾假期 HK$1,006/2位，平均HK$503/位（原價HK$1,844/2位）
（12月2日起）HK$958/2位 起，平均HK$479/位 起（原價HK$1,756/2位 起）
（已包括原價加一服務費）*另可以HK$22加購第三位
【KKday快閃限量搶 –買二送二】（適用於12月24 - 25&31日）自助晚餐（18:00 – 21:30）送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼
KKday 優惠: 12月24 – 25日及31日 HK$3,332/4位，平均HK$833位（原價HK$6,108/4位）
（已包括原價加一服務費）
立即預約：請按此
亞洲滋味盛宴自助午餐精選推介：
冰鎮海鮮：麵包蟹、雪蟹腳、蜆、海螺、三文魚、油甘魚、吞拿魚、北寄貝
熱葷：澳洲Westholme和牛、燒韓式五花腩、燒醃牛小排、韓式泡菜燴牛肋骨、韓式燒魚、香燒豬串骨、意式炸海鮮、印度牛油雞、日式燒春雞、天婦羅、霸王雞、藥膳雞煲、南乳豬手、香辣炒青口、茄汁蝦碌、XO醬蜜豆炒帆立貝、鎮江骨、椒鹽豬串骨
甜品 : 小青檸綠茶蛋糕、紐約芝士蛋糕、朱古力脆餅、鮮焗朱古力麻糬曲奇、意式開心果脆餅、豆腐花、榴槤巴斯克芝士蛋糕、泰式奶茶奶凍、瑪德蓮蛋糕、海鹽焦糖花生蛋糕
（食物款式輪流供應）
【KKday快閃限量搶 –買一送一】自助午餐（12:00 – 14:30）送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼
KKday 優惠: 星期六至日及公眾假期 HK$706/2位，平均HK$353/位（原價 HK$1,294/2位）
（12月2日起）HK$718/2位 起，平均HK$359/位 起（原價 HK$1,316/2位 起）
（已包括原價加一服務費）*另可以HK$22加購第三位
【KKday快閃限量搶 –買二送二】（適用於12月24 - 25&31日）自助午餐（12:00 – 14:30）送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼
KKday 優惠: 12月24 – 25日及31日 HK$2,396/4位，平均HK$596位（原價HK$4,392/4位）
（已包括原價加一服務費）
立即預約：請按此
綠色輕怡半自助午餐精選推介：
水耕生菜吧、壽司及漬物、火腿、煙三文魚廚師精選冷盤、精選芝士拼盤
冰鎮海鮮：凍蝦、蜆、青口
主菜（五選一）：意式芝士烤脆雞、忌廉煙肉意粉、香烤甜菜頭伴椰菜花飯小米、香煎鱸魚（+HK$70）、美國牛小排（+HK$70）
甜品：焦糖脆餅芝士蛋糕、櫻花慕絲蛋糕、開心果泡芙、黑朱古力脆脆蛋糕、鮮果撻、 橘香玄米茶慕絲蛋糕、芝士撻、黑芝麻蛋糕、 瑪德蓮貝殼蛋糕、千層糕、雪糕、法式可麗餅
【KKday快閃限量搶 –買一送一】綠色輕怡半自助午餐（12:00 – 14:30）送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼
KKday 優惠: 星期一至五 HK$478/2位，平均HK$239/位（原價 HK$876/2位）
（已包括原價加一服務費）*另可以HK$22加購第三位
立即預約：請按此
優惠期 (預訂期) ：2024 年 11月 22 日 12:00 至 11 月 28 日 23:59
用餐日期：2024年 11 月 23 日至 2025年 1 月 1 日
地址：香港仔海洋徑3號 香港富麗敦海洋公園酒店1樓 星耀廳