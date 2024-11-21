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2024-11-21 14:05:00

工展會2024懶人包 12.14 開鑼！900攤位11大主題區/大派$400萬禮品/免費福袋

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工展會2024懶人包 12.14 開鑼！900攤位11大主題區/大派$400萬禮品/免費福袋

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今年第58屆工展會將於1214日至明年16日於維園舉行，工展會將分為11個主題區，逾900個攤位雲集來自本地及全球的各式美食美酒，提供豐富購物優惠和多重獎賞，等著各位盡情購物！本文會詳解工展會2024開放時間/門票/時間表懶人包，亦會介紹3大開幕日優惠，免費派福袋及$1一折勁抵買。現更有早鳥$8入場門票優惠，即睇詳請！

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58屆維園工展會開幕日優惠

展會開幕當日，有3大開幕優惠打頭陣！首180名入場的觀眾將獲贈免費福袋，更有限量90周年福袋低至$1一折，還有必搶的「$1一折勁筍貨」。是次工展會絕對是聖誕及跨年的購物好去處，機會難得，不容錯過！

58屆維園工展會抵玩重點

是次工展會有11個主題區，逾900個攤位雲集，分別為香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、「ChillChill食」區、美食廣場、社企區及推廣區。

其中首次設立的「ChillChill食」區域，讓參觀者可以一邊享受美食，一邊打卡，營造輕鬆愉快的氛圍。超過30個美食攤檔，必定可以大飽口福。晚上更有現場樂隊表演，氣氛滿滿！

另外是次展會亮點當然不少得全場商品低至1折優惠，讓各位都能夠以超值價格搶購心儀商品。為慶祝廠商會90周年，大會更準備高達$400萬的禮品派發各位，保證各位滿載而歸

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58屆維園工展會2024詳請

工展會2024日期

20241214日至202516日（展期為24天）

工展會2024開放時間

20241214日至22日上午11時至晚上9

1223日至31日上午11時至晚上10

202511日至5日上午11時至晚上9

16 上午11時至晚上8 

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園

工展會2024免費入場方法

身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場；

另外由晚上7時起，所有人士免費進場，展覽會最後1天（16日）除外。

門票費用：入場門票$10

工展會2024門票購買方法

即日起至1213日前購買門票可享$8早鳥優惠價。

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支付寶：請按此

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