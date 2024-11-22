世界頂級格鬥賽事「UFC 格鬥之夜澳門站」 明日於銀河綜藝館上演連場激戰

21日下午假銀河國際會議中心舉行新聞發布會 4位主賽拳手亮相與傳媒交流澳門特別行政區 - 2024年11月22日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）與世界頂尖綜合格鬥（MMA）組織 UFC ，將於本月23日在澳門最大的室内綜藝館銀河綜藝館舉辦 UFC 格鬥之夜澳門站：恩 vs. 費古希度，這一全球頂級綜合格鬥比賽時隔十年之後重返澳門，也是時隔四年後再臨大中華區，一眾頂尖選手將上演連場終極格鬥。
這場令格鬥迷引頸以待的比賽，匯聚了來自世界頂級綜合格鬥運動員以及中國許多知名選手，包括UFC排名第二的草量級選手閆曉楠（Yan Xiaonan）將在聯合主賽中出場。他們將呈現一晚激動人心的精彩賽事。此外，首位將綜合格鬥融入大銀幕的中國香港知名監制、導演、演員甄子丹也將出席助陣UFC 格鬥之夜澳門站：恩 vs. 費古希度。
賽事21日下午假銀河國際會議中心宴會廳舉行新聞發布會，將於頭條主賽和聯合主賽中出战的前 UFC 雛量級冠軍、官方排名第三的彼特·恩（Petr Yan），前 UFC 蠅量級冠軍、官方排名第五的戴雲遜·費古希度（Deiveson Figueiredo），前 UFC 女子草量級冠軍挑戰者閆曉楠（Yan Xiaonan），和官方排名第十的泰巴達·列斯（Tabatha Ricci），亦於發布會中亮相。
在是次新聞發布會上，銀河娛樂集團首席營運總監 ─ 澳門 祁嘉杰先生在致辭中表示：「在推動『旅遊+體育』的大主題下，「澳門銀河」積極配合澳門特區政府的發展方針，引入全球頂級綜合格鬥比賽 UFC 格鬥之夜澳門站：恩 vs. 費古希度，旨在提升澳門作為『體育之城』的聲譽，並藉此機會進一步向各地前來觀賽的遊客展示澳門所擁有的獨特地理位置、豐富旅遊資源和高昂體育熱情，不斷推動澳門體育與旅遊業融合發展，吸引世界各地體育愛好者選擇澳門作為旅遊目的地。」
而 UFC 高級副總裁兼亞太區負責人張卓麟先生提到：「我們非常激動能在本周六重返大中華區，帶來一場精彩的賽事，由兩位世界頂級的冠軍選手彼特·恩和戴雲遜·費古希度領銜。同時大家還將看到中國首位 UFC 女運動員、排名第二的草量級選手閆曉楠在聯合主賽中迎戰迅猛崛起的天才選手泰巴達·列斯。這是我們在大中華區舉辦的第七場賽事，也是我們在澳門的第四場賽事，澳門已成為頂級國際體育賽事的中心。我想特別感謝我們的主辦方「澳門銀河」，作為亞洲首屈一指的綜合度假目的地，讓這一切成為現實。「澳門銀河」一直是出色的合作夥伴，竭盡所能確保UFC的粉絲能夠體驗他們期待已久的精彩時刻。」
主賽中其他對陣回合有：中國人氣選手宋克南將在一場激動人心的次中量級比賽中迎戰「功夫之王」穆斯里穆·薩利科夫。「小丑」王聰希望在女子蠅量級比賽中複製她首場比賽的精彩表現，挑戰加布裏埃拉·費爾南德茲。輕重量級爭奪戰將由排名第八的沃爾坎·奧茲德米爾對陣排名第十的卡洛斯·烏爾伯格。在主賽的開場戰中，簽約第一季 UFC 精英之路的張名揚與UFC新秀奧茲·迪亞茲在輕重量級比賽中展開火花四濺的碰撞。
UFC 格鬥之夜澳門站：恩 vs. 費古希度賽事當日，下午4時副賽準時開戰，主賽則於晚上7時打響。
更多信息敬請關注「澳門銀河」微信公眾號和官方網站 www.galaxymacau.com，以及 UFC 官方網站 ufc.com/macau 。
UFC 格鬥之夜澳門站
|日期及時間：
|2024 年 11 月 23 日 下午 4 時（副賽）/ 晚上 7 時（主賽）
|地點：
|銀河綜藝館
有關「澳門銀河」綜合度假城
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「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）亦將為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達 40,000 平方米，並設有 16,000 座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com,www.broadwaymacau.com.mo及www.galaxyicc.com。
關於 UFC
UFC 是世界首屈一指的綜合格鬥組織 (MMA)，擁有超過 7 億粉絲和 2.66 億社交媒體關注。每年UFC 都會在世界上一些最負盛名的場館舉辦 40 多場賽事，同時向 170 多個國家的近 9.75 億電視家庭進行轉播。UFC 的運動員名單由來自超過 80 個國家/地區的世界上最優秀的綜合格鬥運動員組成。該組織的數字產品包括 UFC FIGHT PASS，這是世界領先的格鬥運動流媒體服務之一。UFC 是 TKO 集團控股公司（紐約證券交易所代碼：TKO）的重要組成部分，總部位於內華達州拉斯維加斯。
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