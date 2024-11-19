香港 - 2024年11月19日 - 2024年是中國太平保險集團（簡稱「中國太平」）創立95周年。為感謝社會各界和廣大客戶的支持與陪伴，中國太平將於11月20日舉辦「中國太平電車免費乘車日」活動，屆時全港市民和旅客可於當日無限次免費乘坐全線香港電車。
今年也是中國太平連續第四年在11月20日舉辦「中國太平日免費搭電車」活動。該活動自四年前首次推出以來，便受到廣大市民和旅客的熱烈歡迎和積極參與。中國太平希望能為市民日常出行帶來便利，以及在香港傳遞愛心和溫暖，彰顯與香港共同發展的特殊關係和深厚情誼。
中國太平創立於1929年，是當今中國保險業歷史最為悠久的民族品牌。公司始終秉持「央企情懷、客戶至上、創新引領、價值導向」的戰略要求，服務國計民生，與祖國同呼吸、共命運。展望未來，中國太平將繼續守正創新，積極履行在港央企的社會責任，發揮保險保障功能和跨境經營優勢，努力以價值成長全力推動集團高質量發展，攜手社會各界，為香港「由治及興」貢獻太平力量。
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中國太平慶祝創立95周年 11月20日香港電車免費乘搭
香港 - 2024年11月19日 - 2024年是中國太平保險集團（簡稱「中國太平」）創立95周年。為感謝社會各界和廣大客戶的支持與陪伴，中國太平將於11月20日舉辦「中國太平電車免費乘車日」活動，屆時全港市民和旅客可於當日無限次免費乘坐全線香港電車。