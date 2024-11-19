保誠於新加坡正式啟動全球人工智能實驗室

保誠的人工智能應用遵循公司的人工智能道德原則以及公平、道德、問責及透明原則。公司積極參與「Veritas倡議」，該倡議是新加坡金融管理局與金融業界的合作項目，倡導以負責任的方式應用人工智能。保誠亦是新加坡資訊、通訊及媒體發展管理局AI Verify基金會的成員，並參與Moonshot項目的大型語言模型測試 2 。

關於Prudential plc

Prudential plc（保誠）在亞洲及非洲24個市場提供人壽﹑健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所(2378)及倫敦證券交易所(PRU)擁有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所(K6S)作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所(PUK)上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入滬港通和深港通機制進行買賣。



保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc的附屬公司，一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。



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