全台一位難求無菜單鐵板燒 明水然•樂插旗香港天后

香港 - 2024年11月22日 - 開幕三年多來在全台各地均一位難求的「明水然*樂」，即將在12月以過江龍之姿插旗香港，這也是樂多多集團繼「肉多多火鍋」在七月落腳銅鑼灣，旗下的無菜單鐵板燒品牌在香港的首間直營店。「明水然*樂-香港天后海景店」鄰近銅鑼灣商圈、維多利亞公園，距離步行地鐵「天后站」僅需步行1分鐘，加上門店位於23樓，坐擁百萬海景的優勢，因此相當看好當地的人潮與消費能力。



同樣是以「日式無菜單鐵板燒」為號召，「明水然*樂」香港天后海景店HK700元套餐內容除了主打集團「和牛與生猛龍蝦」的本質與特色，還嚐得到南非鮑魚、北海道鮮貝、時令鮮魚，搭配日本食器與和風擺盤，透過主廚精湛的鐵板手藝，將Omakase無菜單鐵板燒精髓完美演譯，14品以最簡單的調味彰顯食材本味的精緻料理，不僅考驗鐵板料理人的功力，也讓客人入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。



訂於12月16日試營運的「明水然*樂-香港天后海景店」，消費者只要在11月30日前預約訂位，可享套餐中的「美國和牛」免費升級成「日本A5和牛」(價值HK$200)。在台灣連續兩年榮獲十大高CP值頂級無菜單鐵板燒冠軍，「明水然*樂」繼日本東京店之後，包括香港與年末新加坡的海外展店，同樣將比照台灣經驗善用當地食材，目標成為最接地氣的餐飲首選。



【明水然*樂】無菜單鐵板燒 香港天后海景店



天后電氣道54號G/F 亨環·天后 23樓, Hong Kong

+852 2115 1800/

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