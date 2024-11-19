全港最大型香港國際舞蹈營 睽違11年強勢回歸 三日兩夜 大師級舞蹈工作坊 免費參與 名額有限

為了培養年輕人正向思維，提升創造力和團隊合作精神，香港青年協會將舉辦全港最大型的國際舞蹈交流營。是次項目由民政及青年事務局、青年發展委員會資助，以「舞蹈、尋根、傳承」為主題，將於2024年11月22日至24日舉行，匯聚六大街舞風格，包括Breaking、Popping、Locking、Hip Hop、House和Waacking的殿堂級創始人（Dance Founder, OG），聯同世界各地的頂級年輕舞者和冠軍團隊，一起示範舞蹈和交流。
交流營活動豐富，包括舞蹈派對、排舞練習、大師級舞蹈工作坊、鬥舞體驗（Battle）等，多位大師將現場講解各自的舞蹈風格、背景、歷史演變及音樂特色，並分享寶貴經驗，激勵本地年輕人擴闊視野、追尋夢想。此外，參加者將在本地代表性舞者的帶領下，以指定歌曲共同創作及編排舞蹈，與其他組別比拼切磋。是次舞蹈交流營將成為舞蹈愛好者增進舞蹈技巧的難得機會，更可與不同街舞風格和大師級舞者交流。
青協「文化藝術組」一直緊貼潮流脈搏，匯聚優秀的青年表演者及隊伍，鼓勵他們走入社區，通過多元演出及示範，將充滿青春活力的文化藝術表演推廣至年輕社群和社會各界，發揮青年的推動力和創造力。在舞蹈方面，2013年曾舉辦的香港街舞營取得空前成功，吸引逾250名青年參與，其中包括著名男團Mirror組長Lokman及人氣女團Collar組長阿Gao。今年特意舉辦香港國際舞蹈營，名額增至360人，費用全免。
國際舞蹈營內容
► 海外嘉賓分享會 (舞蹈歷史分享及認識)
► 舞蹈示範表演
► Freestyle Dance Cypher
► 現場DJ音樂舞蹈派對
► 大師級舞蹈工作坊 (每位參加者最多可參加3節工作坊，每節約1.5小時)
► 小型舞蹈創作賽
► 3on3 Dance Battle鬥舞體
香港國際舞蹈營 2024 (Hong Kong International Dance Camp 2024)
日期：2024年11月22日至24日 (星期五至日)
地點：保良局賽馬會大棠渡假村
IG: hkfyg_csu