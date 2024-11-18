全球狂犬疫苗龍頭艾美疫苗無血清迭代狂犬疫苗已提交上市註冊預申請

香港 - 2024年11月18日 - 全球第二大狂犬疫苗供應商艾美疫苗（06660.HK）於11月17日發佈公告，公司研發的無血清迭代狂犬病疫苗已於近日向國家藥品監督管理局提交上市註冊預申請。截至目前，全球市場上尚未有無血清狂犬病疫苗獲批上市，艾美疫苗的無血清迭代狂犬病疫苗有望成為首個上市產品。



根據已完成揭盲的Ⅲ期臨床研究結果顯示，艾美疫苗的無血清迭代狂犬病疫苗具有良好的安全性、免疫原性和免疫持久性，達到臨床預設目標。



無血清迭代狂犬病疫苗，與目前含有血清的Vero細胞狂犬病疫苗和含有血清的人二倍體狂犬病疫苗完全不同，是一款迭代升級的產品。疫苗產品中的動物血清殘留是導致疫苗接種人群產生過敏等不良反應的重要因素之一，艾美疫苗研發的無血清狂犬病疫苗不含有動物血清，顯著提高了安全性，降低了不良反應的概率。



目前，艾美疫苗已建設完成滿足國際化標準的無血清迭代狂犬疫苗車間，並已完成商業化規模驗證生產，已具備該產品規模化生產能力。



隨著疫苗即將成為市場首個無血清產品，艾美疫苗將在全球公共衛生領域中扮演重要角色，滿足日益增長的疫苗需求，同時將顯著提升公司在全球疫苗市場的競爭力。



此外，艾美疫苗本月初發布公告稱，公司自主研發的 13 價結合肺炎疫苗已向國家藥品監督管理局提交藥品上市註冊，並取得相應生產許可證。11月15日據國家藥品監督管理局藥品審評中心顯示，艾美疫苗研發的13價結合肺炎疫苗的上市註冊獲受理。兩款疫苗即將上市，預期將為公司帶來可觀的收入增長，並進一步鞏固其在生物醫藥行業的領導地位。