加強乳清供應：丹麥阿拉食品原料正式收購Volac乳清業務

台灣台北 - 2024年11月18日 - 2024年4月，丹麥阿拉食品原料與Volac International Ltd簽署收購Volac的乳清營養業務協定。 經英國競爭與市場監管局準予，阿拉食品原料正式啟動收購流程。



阿拉食品原料

此次收購依託位於威爾士Felinfach的加工廠，該工廠主要生產乳清蛋白分離物（WPI），並將增設乳清脂肪濃縮物和乳糖生產線。 未來幾年，阿拉食品原料計畫進一步投資擴張，這一工廠將成為公司全球生產網絡的重要基地。



此次收購旨在滿足乳清蛋白分離物不斷增長的市場需求。 據研究統計，從2010年至2023年間，乳清蛋白分離物的市場年均增長率達到9%[1]。 阿拉食品原料預計未來五年內，乳清蛋白分離物的銷量將大幅增加。



阿拉食品原料副總裁兼總經理Luis Cubel表示："此次收購讓兩大乳清原料製造商強強聯合，進一步鞏固了我們在行業中的地位。Volac的專業團隊及其可靠的供應夥伴加入，為我們帶來了多項戰畧優勢。 此次合作不僅拓展了我們的市場覆蓋，幫助我們服務更多客戶，也在乳清需求增長的背景下强化了我們的全球供應鏈。"



他補充道："兩家公司秉承共同的價值觀，專注於質量、可持續性和創新。我們期待與新同事和合作夥伴攜手，發揮雙方優勢，更好地滿足乳清行業日益變化的市場需求。"



[1] 參考文獻：Euromonitor, Consumer Health, 2024



