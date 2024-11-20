基礎建設零售債券公開認購 致富證券推出「十一免」優惠

香港 - 2024年11月20日 -「基礎建設零售債券」將於11月26日接受認購。致富證券宣佈提供「十一免」優惠，包括免去現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展利息(提供1到10手九成孖展認購，額滿即止)、孖展按金(提供1至10手十成免息孖展認購，適用於新客戶)、存入費 、代收股息費、平台費、存倉費 、託管費、到期贖回費及不動戶費。另外，致富同時亦提供額外優惠，客戶於推廣期內使用致富的現金認購服務即送$30 7-11便利店現金券，名額有限，先到先得。
本次發行的基礎建設零售債券，將於11月26日至12月6日公開認購，而發行額度為港幣200億元，可提高至最多250億元，發行年期為三年，每手面額一萬元；債券息率與通脹掛鉤，但最低保證利率為3.5厘。基礎建設零售債券只會為基本工程儲備基金下符合「合資格類別」的基建項目融資或再融資，當中包括港口及機場發展、建築物、渠務、土木工程、公路、新市鎮及市區發展、以非經常資助形式撥款進行的基建項目、水務及房屋，為市民提供一項安全可靠、回報穩定的投資選項。
如欲於致富認購有關債券，可隨時隨地使用致富「遙距開戶通」設立戶口，或致電就近分行預約時間。如有查詢，歡迎聯絡致富客戶支援中心熱線(852) 2500 9199。
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