尖沙咀位列全球第四最昂貴購物地段

- 香港尖沙咀在全球最貴零售租金排名第四，該區同時繼續位居亞太區最昂貴零售地段榜首
- 蒙特拿破崙大街超越紐約第五大道，成爲首個榮登全球最昂貴購物地段的歐洲零售大街
- 在追蹤的138個零售街區中，共有79個地段錄得租金增長，僅有19個街區錄得跌幅，而全球平均租金漲幅為4.4%
香港 - 2024年11月21日 - 戴德梁行 | Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) 的報告顯示，米蘭蒙特拿破崙大街在過去兩年間零售租金上升近三分之一，取代紐約第五大道成爲全球最昂貴購物地段，亦是該行《全球主要零售大街》(Main Streets Across the World) 旗艦報告中，首次由歐洲的零售大街榮登全球榜首。該報告至今已刊出至第34期，主要利用該行專有數據進行考察和分析，聚焦全球138個頂級零售街區的租金情況，這些零售地段大多匯聚奢侈品牌。除了全球排名，該報告還涵蓋區域性排名。
以時尚和奢華聞名的蒙特拿破崙大街在近年的排名一直穩步上升，並在 2023 年首度躍居第二。在過去12個月，該地段的租金上漲 11% 至每年每平方呎2,047美元，而上第五大道的租金(每年每平方呎2,000美元)則連續第二年持平。在持續強勁的零售商的租賃需求與供應受限的環境下，蒙特拿破崙大街還受惠於歐元兌美元匯率的升值。
儘管香港尖沙咀租金仍錄得增長，倫敦新邦德街(每年每平方呎1,762美元) 超越香港尖沙咀攀升至全球第三最昂貴購物地段。巴黎香榭麗舍大道租金以10%漲幅，維持全球排名第五位，而東京銀座以租金按年增長25%縮小了兩者差距。
2024年全球主要零售大街排名
| 2024年 全球排名
| 2023年 全球排名
| 零售街區
| 租金（美元/
平方呎/年）
| 租金（歐元/
平方米/年）
| 按年增長
| 1
| 2
| 米蘭 蒙特拿破崙大街
| $2,047
| € 20,000
| 11%
| 2
| 1
| 紐約 上第五大道
(第49街至60街)
| $2,000
| € 19,537
| 0%
| 3
| 4
| 倫敦 新邦德街
| $1,762
| € 17,210
| 13%
| 4
| 3
| 香港 尖沙咀(主要街區商店)
| $1,607
| € 15,697
| 7%
| 5
| 5
| 巴黎 香榭麗舍大道
| $1,282
| € 12,519
| 10%
| 6
| 6
| 東京 銀座
| $1,186
| € 11,582
| 25%
| 7
| 7
| 蘇黎世 班霍夫大街
| $981
| € 9,585
| 1%
| 8
| 8
| 悉尼 彼特街購物中心
| $802
| € 7,832
| 0%
| 9
| 9
| 首爾 明洞
| $688
| € 6,719
| 3%
| 10
| 10
| 維也納 科爾市場
| $553
| € 5,400
| 5%
在激烈的競爭下，報告追蹤的138個零售街區中，有57%(79個地段)按年錄得租金增長，僅有14%(19個地段)錄得跌幅，其餘29%則持平(40個地段)，使得全球平均租金按年錄得4.4%漲幅。美洲增長最為強勁，錄得8.5%按年升幅，主要受美國的11%按年增長推動，較去年錄得的5.2%升幅高一倍；歐洲(3.5%)和亞太區(3.1%)緊隨其後。目前，這138條零售大街的租金平均較疫情前水平高出近6%。
全球主要零售大街前景
在2022至2023年期間，為抑制通貨膨脹壓力而營造的高息環境導致各地生活成本急速上揚，同時令消費氣氛疲弱，使經濟增長乏力。不過，大部分頂級零售街區成功渡過寒冬，零售業目前正受到減息周期啟動、全球經濟逐漸復甦、生活成本壓力緩和及實質工資增長等正面因素的支持。
戴德梁行國際研究主管、報告作者Dominic Brown博士指出:「消費者的可支配支出增加將進一步帶動一線零售地段的表現。這些正面因素轉化爲租金增長動力的速度和力度，將因應各地市場的當地特性及市場動態而有所不同。今年全球和地區的增長以美國的增幅最爲強勁，各區域中有不少街區錄得雙位數增長，有些街區表現非常卓越，而有些市場卻因各種原因出現租金下調的情況。整體而言，零售大街的表現充分展示出「頂級」市場的實力仍在不斷提升，預期將隨著市場條件改善而持續。」
亞太區零售市場表現
香港繼續在全球排名中名列前茅，今年位列第四。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝先生表示：「我們樂見香港保持其作為全球頂級零售地段之一的地位，反映即使營商環境充滿挑戰，香港的零售市場依然展示其韌力及吸引力。展望未來，我們相信將有更多內地品牌和零售商的租賃活動，藉香港爲跳板，向國際市場推廣其品牌。遊客人數的持續復甦和經濟逆風的緩和也有望為遊客的消費情緒帶來進一步支持，從而帶動本港核心地段的零售表現。隨著零售市場的不斷演變，我們相信業主將專注於客戶體驗和創新，以吸引更多的新進零售商和國際品牌落戶。」
租金變化同時真實反映了宏觀經濟表現。今年以印度為全球表現最強的經濟體，邦加羅爾英迪拉格爾100英尺路在亞太區租金表現中領先，按年大升32%；16個受追蹤的印度零售街區的平均增幅達9%。東南亞經濟體也表現出衆，部分原因是受到強勁的國內消費帶動，其中雅加達的租金按年升7%，其他市場的升幅介乎1%至5%之間。日本的表現亦為亮眼，一反增長疲弱的狀況。經過四年租金持平的情況，日本租金在2024年錄得增幅，當中東京銀座和大阪禦堂筋分別按年升25%和9%。
2024年亞太區主要零售街區排名
| 2024年
亞太區排名
| 2023年
亞太區排名
| 城市
| 零售街區
| 租金（美元/平方呎/年）
| 租金（歐元/平方米/年）
| 按年增長（LCY）
| 1
| 1
| 香港
| 尖沙咀
（主要街道商店）
| $1,607
| € 15,697
| 7%
| 2
| 2
| 香港
| 銅鑼灣
（主要街道商店）
| $1,430
| € 13,965
| 3%
| 3
| 3
| 東京
| 銀座
| $1,186
| € 11,582
| 25%
| 4
| 4
| 東京
| 表參道
| $949
| € 9,266
| 14%
| 5
| 6
| 大版
| 禦堂筋
| $830
| € 8,107
| 9%
| 6
| 5
| 悉尼
| 彼特街購物中心
| $802
| € 7,832
| 0%
| 7
| 8
| 香港
| 中環（主要街道商店）
| $721
| € 7,041
| 6%
| 8
| 7
| 東京
| 新宿區
| $711
| € 6,949
| 0%
| 9
| 9
| 首爾
| 明洞
| $688
| € 6,719
| 3%
| 10
| 10
| 首爾
| 江南站
| $595
| € 5,807
| 1%
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戴德梁行
戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2023年公司全球營業收入達95億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、項目管理服務、資本市場、項目及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行擁有多元化、平等和包容性的企業文化，在可持續發展等領域表現卓越，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china）。