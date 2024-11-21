打破學習界限：公文式推出Kumon Connect電子化學習，重新定義教育方式

新生報讀12月課程 即享二重賞優惠香港 - 2024年11月21日 - 公文式學習法始於日本1958年，經過60年的發展，至今已遍佈世界各地超過60個國家與地區，全球學生超過300萬。公文式在香港、澳門提供數學、英文、中文的學習，亦是在澳門、香港幼兒學習中心的教育先驅。公文式根據每位孩子的能力量身訂製學習計劃，讓他們在無年齡或學年限制下學習。同時，透過觀察教材，孩子能自主探索新知識，逐步提升自主學習能力。教材設計由淺入深，以小步驟進行，確保每個孩子都能在最適合自己的程度上學習。導師會仔細觀察孩子的學習能力與個性，提供有效指引，助他們充分發揮潛能。讓每個孩子都能「恰到好處地學習」。
科技日新月異，隨著教育局在中小學推行「自攜裝置」電子學習，學生可攜帶私人的流動電腦裝置回校進行學習活動，透過資訊科技提升學與教的效能、加強課堂互動、提升學生的自主學習、解難、協作等能力，使學習更趨個人化和具流動性。近年，網上學習資源越來越豐富，電子學習發展越趨成熟，「自攜裝置」在學校越見普及。有見及此，過往60多年依靠紙張和鉛筆學習的公文式，KUMON 面對電子化學習浪潮，與時俱進，推出「KUMON CONNECT 電子化學習」，運用電子化自主學習平台，透過線上互動電子教學及教材提升學童的學習動力，將公文式學習踏入全新階段，現時支援課程包括數學和英語(EFL)。
公文式的網上教學平台有別於一般的網上學習，KUMON CONNECT帶著實現因人而異的學習為宗旨，保留了公文式歷久彌新的特色，不止是單純地將紙本教材轉化為電子教材，移到網上供孩子學習；而是設計了更多功能以拉近導師與孩子距離、促進他們的溝通，有利於導師因應孩子能力編排進度，更能實施因人而異的學習。
不受時間距離限制 5大即時功能 提升學習效率
KUMON CONNECT網上教學平台的推出和發展，不僅僅是將KUMON的教育系統電子化，更是加強公文導師、孩子和家長之間的聯繫，有助導師與孩子保持緊密溝通，向孩子作出適當的學習指導，讓平板裝置的學生帶來更優質的學習體驗。KUMON CONNECT提供5大即時功能，不受時間距離限制，讓孩子學習更順利！
1.即時批改功能
在電子化學習下，學生透過tablet完成當天家課後，可立即提交，導師能及時批改家課，讓學生即時了解錯處，減少重複錯誤的機會，提高學習效率及專注力，使學習進度更暢順。
2.重播功能
即使孩子在家學習，導師可以利用KUMON CONNECT內置的Playback重播功能，觀察及了解孩子在家如何答題，隨時檢閱學生的學習情況，例如學生先寫哪條題目、修改過哪裡等，猶如導師陪伴在左右一般。
3.即時通訊功能
學習平台內設即時通訊功能，導師可透過網上教學平台觀察孩子做得好的地方，並對孩子作出適當鼓勵，即時通訊功能亦同時方便孩子與導師保持指導與溝通。
4.進度圖表
內置圖表生成功能，根據學生的完成時間、複習次數等數據記錄分析學習表現，導師可透過綜合數據，判斷學生的學習進度，因應孩子的能力編排最合適教材，幫助學生穩步提升。
5.時間紀錄
自動記錄孩子每天的學習時間，導師能檢閱學生每天是否有按時學習。除此之外，內置的計時功能亦有效幫助學生保持答題節奏和培養專注力。
將學習數據化 學生導師家長溝通更緊密
KUMON自2023年引入至今，已有2成現讀學生轉用電子化學習，並有超過9成使用電子化學習的學生和家長表示，欣賞導師善用系統提供更具體而緊密的溝通，家長和學生在任何時候都可以重溫過往的學習內容，在學習圖表中能夠更了解子女的強弱項、進步表現、在那方面需要加強學習等，從而為孩子制定更個人化的學習計劃。
融入電子化學習後，一部平板電腦便可完成英文聆聽和做教材等所有學習流程，家裡再沒有散亂的紙張，電容觸控筆化身電子橡皮擦，為孩子保持書桌整潔，更有助培養子女專注力。不論以KUMON CONNECT學習公文式還是用紙本學習，公文式課程也是均一收費。
KUMON公文式學習法 迎新限定 2重賞
凡於2024 年 11月21日(四) 至 12月10日(二)期間報讀12月公文式課程，即享迎新限定2重賞：
獎賞一：首2000名學生可獲贈 Skidy 學習筆^ 乙支 (價值$799)
獎賞二：報讀12月課程多送2堂*
*優惠受條款及細則約束。
^禮品先到先得，送完即止。
立即預約： https://bit.ly/40SSeya
活動詳情：https://kumon.com.hk/startfreshearndouble/
WhatsApp（香港）63183128 （澳門）66891128
關於KUMON
公文式學習法始於1958年的日本，經過60年的發展，至今已經遍佈世界各地，於超過60個國家與地區開設教室，學生科數超過300萬。在香港、澳門提供數學、英文、中文的學習課程，越來越多的孩子正在通過公文式的學習開發潛能，裝備將來實現夢想的能力。公文式致力於開發每一個孩子「潛能」的學習法。公文式學習法不是直接教授孩子解題方法，而是引導孩子依靠自己的力量解答教材，從而培養孩子「只要肯做就一定能做到」的自我肯定意識，以及面對新知識、新事物也毫不畏懼的自我挑戰精神。
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