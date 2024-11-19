日本房產投資的株式会社安東林最新調查: 日本爆買屋潮 揭密高報酬投資祕訣

台北，台灣 - 2024年11月19日 - 台灣房價居高不下，一個月薪族存一輩子可能都買不起房。但根據專精日本房產投資的株式会社安東林最新資料顯示：在大阪、熊本等地只要不到400萬日圓，以現今匯率來說大約不用百萬台幣，就能入手收租屋，每月可穩定收3萬日圓租金，年報酬率最高甚至可達10%，投資潛力驚人。



根據仲量聯行（Jones Lang LaSalle）公布的全球各都市不動產投資額調查報告指出，東京首都圈2024年上半年交易金額躍居全球之冠。



「就我們公司的實際案量來說，近期不只是東京首都圈的投資成長率高達15%，熊本和大阪地區更是台灣投資人的新寵。」已定居日本二十多年、在日本擁有多年房產經驗的株式会社安東林社長 武戴尹玲表示：「除了台積電效應，2025年大阪世博會、2029年大阪IR開發等重大建設，都讓這些區域的投資前景極為看好。」



日本網路不動產投資服務公司也觀察指出，赴日置產的台灣人大致可分為三類：一是純投資型，購入後出租賺取租金；二是計畫移居日本；三是購買度假屋或養老用途。



「投資日本房產，最重要的是找到專業且可信賴的夥伴。讓投資者即便人在台灣，也能安心獲得穩定收益。」不過安東林社長 武戴尹玲提醒，投資日本房產仍有諸多眉角需要注意。「很多台灣投資者因為語言隔閡，往往錯過了解重要細節的機會，像是日本的管理費和修繕積立金是分開計算的，投資人在評估報酬率時必須將這些費用納入考量。此外，日本的生活圈多以步行10分鐘為考量，因此房產位置的選擇也格外重要。」



她表示，安東林的日台雙語專業團隊，能為投資者解決語言隔閡問題，並提供最新市場分析和法規諮詢，是投資日本房產的最佳後盾。



這一點，在台南黃小姐的親身經歷中得到印證。「安東林是一個很好的公司，非常細心，資料都很清楚，服務也很親切。」她分享道，「對於像我這樣第一次投資日本房產的人來說，安東林是一個安心、安全，讓人放心的公司，真的很值得推薦。」



專家建議，雖然日本房市投資潛力優渥，投資人仍應審慎評估，選擇像安東林這樣專業且可信賴的仲介夥伴，確實了解當地市場特性及相關法規，才能穩健獲利，實現資產增值的目標。



註：國外不動產投資，具有風險性，請投資人詳閱行銷文件並審慎考量後再行交易

