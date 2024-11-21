昇華味蕾！日本青森工藝品與頂級食材邂逅法國料理！ 米芝蓮2星餐廳Arbor展現全新日法美食饗宴

香港 - 2024年11月21日 - 日本青森工藝品與米芝蓮2星餐廳Arbor合作，於11月22日起推出限定菜單，為期約三星期。期間Arbor將使用青森縣頂級食材入饌，炮製精緻日法Fusion料理。同時在餐桌上更融入青森工藝品元素，讓賓客沉浸到這場日法饗宴當中。



Aomori Scallops x Aomori Salmon

Arbor由芬蘭籍主廚兼創辦人Eric Räty掌舵。Eric曾遊歷全球各大美食之都，吸收豐富的高級餐飲經驗。他擅長將時令食材與北歐及日本風味結合，以創意精心炮製，彰顯食材獨特而鮮明的味道。每道菜式均表達對大自然及季節更迭的由衷敬意。自開業以來，Arbor在短短七個月內便榮獲米芝蓮一星，並於第二年奪得第二顆星，充分證明其卓越的餐飲品質。



應青森縣政府的邀請，Eric早前親赴青森縣，探索當地豐饒的食材，並視察傳統工藝品工場。這趟旅程激發了他的靈感，並結識了當地法式創意餐廳Kashu（花秀）的花田主廚，攜手將當地最優質的時令食材帶進香港。這些新鮮食材透過青森縣與日本大和運輸（Yamato Transport）合作推出的物流服務「A!Premium」，以專業的保冷技術將食材迅速運送到港，確保客人感受到在地的鮮味。二人於11月19日（晚餐）及11月20日（午餐及晚餐）合作主理四手饗宴，使用了海膽、帆立貝、大蒜、蘋果等青森名物食材，讓客人感受了結合北歐和日本元素、獨一無二的用餐體驗，好評如潮。



四手饗宴過後，Arbor於11月22日起持續於招牌菜中融入青森食材，包括紅三文魚、帆立貝、長芋、牛蒡、蘋果等，菜單亦有機會隨着食材的供應而有所改變，為這場饗宴增添了一份神秘和驚喜。除了美味佳餚，餐廳還應用了青森工藝品作為食具及裝飾，當中包括北洋硝子 (Hokuyo Glass) 的津輕玻璃（津軽びいどろ）工藝品，以及木村木品製作所 (Kimura Woodcraft Factory) 的蘋果木製品，讓賓客體會滿滿的青森風情。歡迎訂座，體驗這場獨特的美食之旅！



關於津輕玻璃



津輕玻璃源自青森縣津輕地區，採用當地的沙子和高難度的「宙吹」技法製作，並於1996年成為青森縣指定的傳統工藝品。每件手工玻璃都是獨一無二，透過多樣的顏色組合展現了日本四季的絢麗，富有美感的設計亦為日常增添華麗感。



關於蘋果木製品



擁有45年歷史的木村木品製所出自青森縣弘前市，當地盛產蘋果，蘋果木資源亦非常豐富，因而衍生出多樣由廢棄蘋果木加工而成的工藝品，充分展現青森的「再生」環保文化。由於蘋果木的多節和多瘤的特性，實際可用的木材只有收集到的一半，乾燥塑形等加工工序亦十分費時，每一件工藝品都是職人的心血。



青森工藝品 x Arbor 期間限定饗宴



期間限定：2024年11月22日起，為期約三星期（結束日期視乎供應）





