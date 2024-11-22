港創新．創意｜SEN支援：靜觀 為照顧者帶來力量

特殊教育需要（SEN）兒童的照顧者往往忽略自己的情緒需要，有機構針對此問題，推展社會創新項目，希望幫助紓解這些家庭的精神壓力。「童SEN童戲・靜觀媽媽」社區互助計劃由童年時期有限公司主辦、社會創新及創業發展基金（社創基金）資助。計劃的核心是透過靜觀練習，幫助SEN兒童的家庭減輕壓力、提升情緒管理能力，以促進親子溝通和理解。計劃也培訓基層婦女帶領靜觀活動，為她們提供技能提升和彈性工作機會，讓她們在照顧家庭的同時也能賺取收入。

為達成這些目標，計劃設計了八節婦女靜觀SEN培訓，內容圍繞三大主題：SEN、靜觀及管教方式，讓參加者可以先了解SEN兒童的情緒需要和溝通原則，再培養靜觀習慣（如靜觀步行、靜觀聆聽等），希望參加者最終可以掌握有效的關係策略、行為塑型及引導技巧等。創辦人、機構負責人及心理輔導員Edith表示：「SEN孩子的媽媽在育兒路上面對種種困難，希望透過計劃能讓家長們學習怎樣回應自己的身心需要，並以靜觀的態度、懷著初心地提升家庭及親子關係。」

計劃更成功令婦女重新肯定自我價值。參加者阿芳分享道：「為了照顧SEN孩子而成為全職媽媽，曾經有段時間感到很迷失，有幸參加了『靜觀媽媽』計劃，學習靜觀及將其融入生活，令我可以增值自我，發揮所長。」