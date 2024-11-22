獲語常會贊助 教圖舉辦「我們的家，我們的生活」故事編演 比賽

由香港教育圖書有限公司（教圖）主辦，獲語文教育及研究常務委員會（語常會）語文基金贊助的「『我們的家，我們的生活』故事編演比賽2025」現已開放報名投稿。

『我們的家，我們的生活』故事編演比賽希望鼓勵學生編寫生活故事，從「我們」出發，發掘身邊值得分享的人與事、物與景，通過文字創作及演繹，訓練學生的創作能力及溝通技巧，增加學習語文的興趣。比賽旨在推動香港語文學習， 提高學生故事創作及演繹作品的能力，提升語文水平。