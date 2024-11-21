社聯與廠商會簽訂《「照護食」灣區標準合作備忘錄》 推動粵港澳三地照護食產業發展及開拓銀髮經濟商機

香港 - 2024年11月21日 - 香港社會服務聯會（社聯）與香港中華廠商聯合會（廠商會）今日簽訂《「照護食」灣區標準合作備忘錄》，冀於人口高齡化下，透過粵港澳三地夥伴共同協作，積極推動社福界與商界參與制訂首個「照護食灣區標準」，銜接行業領域規則及提升產品和服務質量，促進三地互聯互通及融合發展，共創銀髮經濟的商機。



「照護食」灣區標準合作備忘錄簽署儀式

簽署儀式假灣仔會議展覽中心舉行，香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉先生和香港中華廠商聯合會會長盧金榮博士，在香港特別行政區政務司副司長卓永興先生、香港特別行政區商務及經濟發展局副局長陳百里博士及香港特別行政區勞工及福利局副局長何啟明先生見證下，簽署合作備忘錄，寫下拓展粵港澳三地經濟融合和密切交流的重要里程。



香港中華廠商聯合會會長盧金榮博士：「內地及香港正進入老齡化社會，不少新一代『老友記』具備良好經濟能力，並重視生活質素，對銀髮產品和服務的需求與日俱增，形成龐大商機。食品工業一直是香港優勢產業，深受大灣區消費者信賴，加上香港擁有成熟的檢測認證產業，我相信今次與社聯共同推動照護食灣區標準發展，可以協助本地食品製造業開發更多適老產品，進－步激活銀髮經濟潛力產業的發展。」



香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉先生：「社聯與港大及中大去年發表《照護食標準指引》，在香港獲得廣泛支持，商界、公營機構及社福機構均有採用。現在將相關標準推廣至粵港澳，有助促進三地適老食品標準應用的一體化和創新發展，當中包括各式食品、預製菜及助餐服務等，以品牌和標準培育高精尖產品和高品質服務式，造福兩地長者，提升生活質素，安享幸福晚年，為跨境養老提供了良好的發展基礎。」



再者，香港社會服務聯會業務總監譚穎茜博士聯同粵港澳三地代表，對談推動 「照護食灣區標準」的機遇及挑戰，講者包括：香港中華廠商聯合會副會長駱百強先生、深圳研究協會會長楊國武先生、香港保良局助理社會服務總幹事(康復) 劉韻慧女士及文化村及迎進生活董事總經理羅凱寧女士。





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