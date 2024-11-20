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市場資訊
2024-11-20 14:00:00

美妝界別初創 Sorra.net 利用人工智能技術優化美妝內容並成為香港主流美妝比較平台

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香港 - 2024年11月20日 - Sorra.net 是一家來自香港科技園的美妝科技初創公司，致力於成為本地主流美妝護膚品比較平台。依靠人工智能（AI）技術，Sorra.net 不僅優化了其網站的美妝內容以提升流量，更為讀者帶來了更貼心的閱讀體驗。目前，Sorra.net 擁有全港最大的美妝產品資料庫，涵蓋超過35,000款產品，為用戶提供豐富詳盡的產品資訊。

通過 AI 技術，Sorra.net 能精準分析讀者的需求，並針對熱門話題進行深度報導，從日本必買的藥妝產品泰國護膚品，到針對敏感肌護理、頭皮護理等各類護膚需求，以及含蘆薈茶樹精油A酸NMN金盞花維他命E等成分的產品功效評價。這些內容讓 Sorra.net 不僅僅是美妝資訊的匯聚點，更成為用戶信賴的購物指南。AI 的應用還助力 Sorra.net 深入數據分析，使文章涵蓋更全面的資訊，如面膜遮瑕黑眼圈改善產品、卸妝膏髮膜液體M巾凡士林等多樣產品的客觀評價。

Sorra.net 的創始人陳懿喬 (Jessie) 表示：「AI 技術已成為我們提升內容質量和讀者互動的關鍵工具。藉由這項技術，我們可以更好地了解讀者的喜好，創作出與他們需求貼近的內容，從而拉近與讀者的距離，並為香港的美妝消費者提供更多價值。同時，AI 能加快我們的內容更新速度，使我們能夠保持與時並進，快速響應市場趨勢。」

Sorra.net 將繼續深耕 AI 技術在內容創作上的應用，致力於在業界內成為具有創新精神的先鋒。隨著公司持續探索內容優化的可能性，Sorra.net 期望進一步完善其內容策略，為讀者和會員提供更具深度和吸引力的美妝資訊。






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關於Sorra

Sorra成立於2021年，旨在令美妝資訊變得更透明準確。我們正在打造一個美妝比較平台，提供品牌中立、免費、且有數據支持的人工智能比較和產品配對體驗。

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