與一眾「聖誕奇妙村莊」毛茸茸萌獸解鎖聖誕狂歡 於太古廣場及星街小區釋放無限節日樂趣

毛絨樹林

尋訪編織達人The Grand Weaver，他正為手中的巨型聖誕襪增添最後裝飾，剛好來得及迎接冬季蒞臨。走進毛絨球中探險，一大片活潑可愛的小毛球萌獸正等着您，有些害羞的小毛球正隱藏其中。走到旁邊的小石屋，按下神秘門鈴，不同的萌獸會出現跟您打招呼。別忘了尋找秘密織地——魔法毛線工廠的一扇窗，那裏有萌獸寶寶們忙着為聖誕作準備呢！



奇遇：編織達人The Grand Weaver（ISFP - 探險家）



The Grand Weaver是溫柔巨獸的典範，最愛親手製作貼心織物，讓摯愛在寒冷冬夜中保持溫暖。



位置：LG1 層Garden Court



開放時間：上午10時至晚上10時



糖果廠







探訪糖果廠，可愛的甜心小冒險家Sprinkle正等着您！按下蜜糖瓶上的神秘按鈕，將帶來嗅覺和聽覺上的無窮驚喜。別忘記到期間限定的聖誕紀念品店，並沉醉在愉快的毛絨國度裏。



奇遇：甜心小冒險家Sprinkle（ESTP - 企業家）



在Sprinkle眼中，聖誕節是全年最甜蜜的節日時刻！她絕對不會錯過機會，在聖誕期間遍嚐甜蜜滋味。從拐杖糖、薑餅人到薄荷糖，Sprinkle對節日美食總是難以抗拒。



位置： L1層（近 lululemon）



開放時間：上午10時至晚上10時



神秘樹洞







漫步至迷人的神秘樹洞，看見半夢半醒的溫暖樹獸Woody正在站崗，守着那片長滿松樹的綠洲。充滿田園風格的吊燈亮着暖黃色的柔光，把小樹林照得剔透，美不勝收的景像讓人倘佯在愉悅的聖誕氛圍裏。嘘——松樹公主Princess Pine正在洞穴裏睡覺呢！



奇遇：溫暖樹獸Woody（ESFP - 表演者）及松樹公主 Princess Pine（INFJ - 提倡者）



對Woody來說，聖誕的香氣讓他感到最純粹的幸福。每年來到這個奇妙季節，他都殷切地盼望好友Princess Pine的探訪，為神秘樹洞注入來自森林深處的松香氣息。



位置： L1層 Park Court



開放時間：上午10時至晚上10時

