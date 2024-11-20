艾睿電子助力SAVART Motors擴大其在印尼的電動車製造規模

提高工程和供應鏈能力，推動可持續電動交通發展雅加達，印尼 - 2024年 11 月 20 日 - 全球技術解決方案供應商艾睿電子宣佈為印尼本土電動車製造商SAVART Motors提供支持，助力其設計和製造高品質、安全且經濟實惠的電動兩輪車。首批數百輛SAVART電動兩輪車預計將於2025年第二季度投入市場。
SAVART Motors成立於2018年，是少數幾家擁有自主研發能力、先進原型硬件和軟件的本地品牌之一，並且該企業還在印尼東爪哇莫佐克托市設立了專用測試和製造工廠。
印度尼西亞是全球第三大摩托車市場。印尼的道路上行駛著近1.3億輛摩托車1，這些摩托車所排放的廢氣嚴重影響空氣質量，並加劇氣候變化。為解決該問題，印西的目標是：到2030年，讓1300萬輛電動兩輪車上路2，減少溫室氣體排放和空氣污染，同時推動環保通勤。
扶持本土電動車企業，推動電動化和電動出行發展
SAVART Motors從零開始精心設計電動兩輪車，將設計美學與性能完美融合，以適應路況、騎行文化和當地市場預期。SAVART Motors始終致力於確保質量、安全、舒適性和卓越的研發，大多數電氣和機械組件均由一支敬業且才華橫溢的工程師團隊自主研發，該團隊成員均畢業於印尼本土頂尖大學。
「SAVART Motors幾乎完全自主設計和製造電動交通工具，能為推動印尼交通電氣化貢獻力量，我們感到非常自豪。SAVART Motors首席執行官William E. Taifan博士表示：「我們最近達成了一個重要的里程碑，即印尼本地化率（TKDN）認證達到74.27%，該認證用於衡量印尼所生產的商品和服務中的本土組件比例。」「從概念到生產，我們的工程師根據騎行者的需求打造尖端技術。通過與艾睿電子的合作，我們能夠從亞德諾半導體（Analog Devices）、英飛凌（Infineon）、力特保險絲（Littelfuse）、移遠通信（Quectel）和意法半導體（STMicroelectronics）等全球頂級品牌採購先進元件。艾睿電子的技術支持強化了我們的產品設計，並加快了生產進程，使我們能夠高效地擴大生產規模，同時堅守作為印尼本土品牌在質量和創新方面的承諾。」
提高可製造性設計能力
艾睿電子南亞、韓國和日本組件業務總裁Raphael Salmi博士表示：「電氣化和人工智能驅動的技術正在從根本上改變交通。」「我們很高興能為SAVART Motors提供他們製造電動兩輪車所需的基本工程能力和供應鏈服務，這些電動兩輪車不僅注重安全性、舒適性和易用性，而且還能滿足印尼騎行者的需求。通過提供包含智能物聯網連接模塊、微處理器、傳感器和汽車級碳化硅功率場效應晶體管（MOSFET）在內的全面技術組合，我們完全有能力成為其值得信賴的技術供應商，助力他們在印尼及全球範圍內繼續推動可持續電動出行的變革。」
SAVART Motors最新車型中的大部分電子元件內容由艾睿電子提供和供應。除了輔助SAVART Motors的內部研發工作外，艾睿電子還在系統集成方面提供了工程支持和指導，包括自適應用戶界面、智能車輛控制單元、基於人工智能的用戶分析、無鑰匙和指紋安全訪問，以及智能且可更換的電池管理系統。
點擊此處詳細瞭解艾睿電子如何通過全面的技術組合和全球技術供應商網絡，加速下一代汽車和交通運輸項目的開發和部署。
1 第10頁：https://itdp-indonesia.org/wp-content/uploads/2024/02/ENG-Promoting-Road-Safety-Through-the-Adoption-and-the-Regulation-of-Electric-Two-Wheelers.pdf
2 第2頁：https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2023/02/Indonesia-Electric-Vehicle-Outlook-2023.pdf
關於SAVART Motors
SAVART Motors是印尼的本土電動車製造商，該企業以質量和創新為本。憑借對自主研發組件和卓越研發的承諾，SAVART Motors正在引領印尼電動車產業向更加可持續發展的未來邁進。歡迎訪問公司官網www.SAVART-ev.com，瞭解更多信息。
關於艾睿電子
艾睿電子 (紐約證券交易所代碼:ARW) 為數十萬家領先的製造商和服務供應商提供和設計製造技術方案。2023年的全球銷售收入達到330億美元。艾睿電子致力推動科技發展，產品服務覆蓋各大行業和市場領域。歡迎訪問公司官網arrow.com，瞭解更多信息。