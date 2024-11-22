長江實業集團匠心之作 - 北京•御翠園　頂流紅盤熱銷全城　銷情強勁　榮膺三冠王　京城樓市升溫

香港 - 2024年11月22日 - 位於北京東四環外的北京•御翠園自矚目開售以來，極速熱爆豪宅市場，根據專業地產媒體「京樓銷售排行榜」資料#，於最新一週（2024年11月11日至17日）的北京樓市成交排名中，北京•御翠園以亮眼成績榮膺三冠王，包括位列住宅（普通住宅+別墅）市場成交金額榜首，以及分別於普通住宅成交金額及別墅市場成交金額中摘冠，並以勢不可擋的銷情，持續成為北京樓市熱話。
雄厚實力回饋市場 為回暖樓市注入新活力
10月底以來，國家積極推出一籃子政策，推動經濟持續回升向好，有效提升市場信心，增強發展動力。增量政策的「重頭戲」更於11月初接連登場 — 增加地方政府債務限額6萬億元人民幣，用於置換存量隱性債務，另支持地產市場健康發展的相關稅收政策也將於近期推出。
在市場氣氛穩步回暖的背景下，備受關注的豪宅新盤北京•御翠園，以空前優惠力度入市，自然對市場造成巨大的吸引力。首賣當日，銷售現場火爆程度實屬近期樓市罕見。
完備生活配套 備受精英追捧
北京•御翠園所處的東四環朝陽區為北京CBD核心商務住宅區，毗鄰國貿、燕莎、麗都、三里屯等多個成熟商圈，坐擁北京最頂尖的便利與繁華。從項目南門步行約300米即達年底開通的地鐵3號線姚家園站；項目西側1.3公里為高鐵朝陽站；從項目向東出發，距離機場第二高速入口不到2公里，直通首都國際機場。周邊更雲集北京二中朝陽學校、耀中國際學校等眾多優質教育資源。憑藉優越地段、完善配套、眼見為實的準現樓形式發售等眾多優勢，加上「真金白銀」的重量級優惠，難怪北京•御翠園備受市場青睞。
寬闊空間體驗 高尚格調一脈相傳
作為長江實業集團旗下和記地產集團在北京匠心打造的豪宅項目，北京•御翠園主打城市聯排及觀景高層大宅兩種戶型。城市聯排建築面積約3,710平方呎，總價由2,820萬元人民幣起*；觀景高層大宅包括兩款間隔，分別為建築面積約1,500平方呎的精英三房單位，總價由1,120萬元人民幣起*；以及建築面積約1,990平方呎的豪華三房單位，總價由1,420萬元人民幣起*，當中約700平方呎的超巨客飯廳，既可打造成雪茄廳，亦可按個人喜好靈活設計，締造更多家庭娛樂及朋友歡聚的難忘時光。
和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「事實上，北京•御翠園的亮眼『戰績』，不僅充分突顯大型發展商的雄厚實力與氣派風範，也在一定程度上顯示出其以實力為根基、更靈活的定價自由度。不得不說，項目的熾熱銷情，進一步帶動了樓市氣氛升溫，為北京高端住宅市場注入了一股新的活力。」
#此處別墅市場數據為第三方機構採集的我司聯排銷售數據，我司聯排產品為低層住宅，非別墅。*上述價格限時限量限具體單位，截至2024年11月24日。本文涉及的價格僅供參考，每套房價以政府相關部門批准及商品房買賣合同之價格為準。本文涉及面積為建築面積。本文內相片經電腦合成及優化處理，僅供參考。本文內所有圖片、效果圖、文字及訊息僅供推廣介紹之用，不應視為要約，不應作為簽署商品房認購檔或買賣合同的前提或條件，亦不應視為商品房買賣合同的任何組成部分。本文提及之學校、校內相關的學制、學位、教育階段設置、運作模式及設施等，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解，各業主之子女可能並不包含入學資格，而且均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。本文資料未盡事宜，由發佈者予以補充說明。本文涉及內容由和記黃埔地產（北京朝陽）有限公司負責解釋。
關於和記地產集團
和記地產集團為長江實業之附屬公司，致力發展優質住宅、寫字樓、商場、工業、酒店和度假項目。憑藉其豐富的跨國房地產發展經驗，以寰宇視野及前瞻目光，建構了多個標竿項目，在內地約二十個城市包括北京、天津、長春、大連、南京、上海、常州、青島、重慶、成都、武漢、西安、長沙、廣州、佛山、深圳、東莞、珠海、中山和惠州開發、擁有五十多項物業。