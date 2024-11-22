長江實業集團瀧珀香港推售反應熱烈 首批100伙完美售罄 現加推特色相連單位　空間感與舒適度全面升級

香港 - 2024年11月22日 - 長江實業集團精心呈獻的深圳都市圈之惠州旗艦住宅項目 ─ 瀧珀，提供多元化戶型準現樓單位，入場門檻低至¥38萬起，月供僅約¥1,500起，自本月在香港推售以來市場反應熱烈，銷情暢旺，首批100伙完美售罄。發展商現乘勢推出備受矚目的特色相連單位，有關單位建築面積合共逾1,400平方呎，售價僅約¥99萬起，為追求更大空間及靈活佈局的香港買家提供多一個理想的置業之選。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）公佈瀧珀最新部署。譚健旭表示，瀧珀於香港盛大推售，睇樓團反應熱烈，團團爆滿，參加者對項目讚口不絕。為回應參加者的熱切需求，項目逾1,400呎的相連單位將首度登場。

特色相連單位驚喜登場 為生活空間注入無限想像

為滿足市場殷切需求，在徇眾要求下，瀧珀加推特色相連單位應市。以18棟23樓一個特色相連單位為例，發展商巧妙融合約553平方呎的一房單位和約855平方呎的兩房單位，可構建成建築面積約1,408平方呎的寬敞空間。其靈活的間隔設計，可輕鬆規劃成四房兩廳兩廁的格局，更坐擁雙陽台，並採用罕見的空氣對流戶型設計，令生活倍感舒適。充裕的空間可讓住戶隨心佈置每個角落，打造理想家居。無論是休憩區、專屬工作室，還是興趣房或酒吧區，皆能滿足住戶需求，啟迪無限可能。



徇眾要求，瀧珀加推灣區至in特色相連3房單位，總建築面積約1,400平方呎，為追求更大空間及靈活佈局的香港買家提供多一個理想的置業之選。

專享惠州豪華會所與優質配套 體驗精彩生活

瀧珀坐擁總建築面積達25,000平方呎的矜貴住客會所，實屬區內罕有。會所設施齊全，包括園林式戶外泳池、健身室、瑜伽室、乒乓球室、麻雀房、閱讀室及茶室等，住戶即使足不出屋苑也可享受豐富多彩的休閒活動。與此同時，屋苑外生活同樣精彩紛呈，項目鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等，吃喝玩樂一應俱全，精彩生活近在咫尺。



睇樓團反應熱烈 團團爆滿

瀧珀由長江實業集團精心打造，憑藉優越的品質和準現樓優勢，吸引了眾多有意在大灣區置業人士。項目近期在香港展開一系列推廣活動，尤以週末購物美食睇樓團反應熱烈，一位難求。有見及此，發展商將繼續安排睇樓團，讓更多有興趣的香港市民親臨項目現場，領略新一代大灣區優質生活。名額有限，立即報名，親身體驗瀧珀的魅力！



長實匠心之作 港人熱門之選

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「在香港要擁有一個1,000呎的安樂窩實非易事；但在瀧珀，只需約¥99萬起就能讓您享受到逾1,400平方呎的超大空間，體驗夢寐以求的理想生活，這就是瀧珀特色相連單位的價值所在。項目早前推出的多元化戶型單位銷情理想，廣受香港買家歡迎，而特色相連單位更以高性價比打造更寬敞、更舒適的優質居住空間，勢必成為市場搶手之選。」



立即報名瀧珀週末購物美食睇樓團 體驗精彩惠州

日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：$100

查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096

（國內出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至今年12月31日）

（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）

以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。

（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）

國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」



大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線: +86 769 85815688

增城查詢熱線: +86 020 32830888

*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。



