香港國際機場聖誕驚喜登場，呈獻全新「飛」賞購物禮遇

尊貴品牌聖誕禮物籃首度登陸HKairportShop.com 機場網上商店

香港 - 2024年11月19日 - 踏入11月,聖誕氣氛已悄悄蔓延,到處都充滿節日喜悅!值此佳節,香港國際機場為 HKairport Rewards 會員送上全新「飛」賞購物禮遇。會員凡於機場内的香港新羅免稅店BEAUTY&YOU或DUTY ZERO by cdf購物滿指定金額,即可獲贈來回北京、上海、首爾或新加坡的機票。立即把握機會為摯愛親朋精心挑選聖誕禮物,送上滿滿的祝福!由 2024 年 11月 19日至 12 月 12 日,於機場內之香港新羅免税店 BEAUTY&YOU 或 DUTY ZERO by cdf店舖選購商品,單一商戶消費滿港幣 $3,500 即可獲贈香港來回北京、上海、首爾或新加坡機票1 套。消費滿港幣 $7,000 即賞 2 套。無需抽獎,購物滿額即賞!(可選擇香港/北京、上海、首爾或新加坡出發)顧客只需於消費當日登記收據至HKairport Rewards即可享機票獎賞。每位會員於每間商戶(即BEAUTY&YOU及DUTY ZERO by cdf)可換領最多2套來回機票。顧客同時亦可賺取積分,每消費港幣$50即享$1 HKIA Dollar,HKIA Dollar可用於超過100間機場商戶。立即行動,邊買邊賺出遊機會!BEAUTY&YOU精選產品包括:DUTY ZERO精選產品包括: 按此 了解「飛」賞購物禮遇詳情。*受條款及細則約束於同一時段, 即11月19日至12月12日, HKairportShop.com 機場網上商店亦為大家帶來豐富禮遇! 於HKairportShop.com 網上商店選購任何單一商户商品滿港幣 $3,500 ,即賞來回北京、上海、首爾或新加坡機票1 套,選購滿港幣 $7,000 即賞 2 套。HKairportShop.com 機場網上商店為您搜羅全球精選禮品及美食,呈獻多款線上限定香水、美酒和佳餚,讓您輕鬆締造難忘驚喜。而TUMI 同時推出聖誕限時優惠,消費滿港幣$5,000 即可獲贈TUMI 中號摺疊包或可折疊防雨罩乙個!HKairportShop.com之訂單最快可在 90 分鐘內準備好以供提貨,方便安排時間。若擔心拿著戰利品會阻礙您的購物之旅,只要消費滿港幣$300元,即可享用香港免費送貨服務,或者滿港幣$1,000 元即免費享登機閘口提貨服務。驚喜一浪接一浪!半島精品店、Caviar House & Prunier 、Tea WG及皇玥的聖誕禮物籃系列將首次登陸 HKairportShop.com 機場網上商店,一站式滿足所有聖誕購物需求。無論是商務贈禮還是親友慶祝,大家都可以輕鬆在同一平台上選購,為身邊重要的人送上暖暖心意。 按此 了解冬日好禮賞機票詳情。