香港年度水墨藝術慶典「大華銀行水墨藝術節」將於12月載譽歸來， 促進藝術共融

香港首個「水墨遊園」嘉年華 展現互動遊戲與藝術的完美融合香港 - 2024年11月21日 - 大華銀行「藝 * 坊」及大華銀行（香港）欣然宣布，香港重點水墨藝術慶典「大華銀行水墨藝術節」載譽歸來，將於2024年12月13日至29日假西九文化區（「西九」）舉行。今年，大華銀行（香港）成為該項活動的冠名贊助，並由大華銀行「藝 * 坊」主辦及全力策動。第三屆水墨藝術節將呈現精彩豐富的活動，包括精心策劃的藝術展覽、藝術工作坊、水墨專題論壇，以及備受期待的「水墨遊園」嘉年華。為期17天的水墨藝術節將西九藝術展亭和藝術公園高草坪變身為充滿活力的藝術探索與文化交流空間。
今年的「大華銀行水墨藝術節」旨在透過融合娛樂和教育的「水墨遊園」等創新活動，展示水墨藝術的變革潛力和多元面貌。藝術共融亦是水墨藝術節的一大重點，透過增設點字及語音導覽設施，確保擁有不同能力的訪客均可充分體驗水墨藝術的活力與美感，同時弘揚水墨這一媒界激發創意和啟迪的能力。西九為本屆水墨藝術節的支持機構。
大華銀行「藝 * 坊」總監李嘉欣女士表示：「『大華銀行水墨藝術節』作為一個充滿活力的藝術交流平台，旨在弘揚和推廣水墨藝術，一方面展現其深厚的文化底蘊，同時亦鼓勵藝術創新。我們期待訪客在香港的文化地標西九的室內和戶外場地，體驗水墨藝術的獨特魅力。我們歡迎來自香港及其他地區的藝術和文化愛好者，參與這場盛大的慶典。」
大華銀行（香港）行政總裁鄭濬女士分享：「大華銀行相信藝術具有促進社會聯繫和豐富人文生活的力量。我們好高興水墨藝術節在西九舉行，向本地及國際訪客展示水墨藝術的恒久魅力。水墨藝術節讓我們堅守傳統，同時又培養多元創新，促進文化連繫和社會可持續發展。我們誠邀每位在港和訪港的人士在今年12月沉浸於水墨藝術世界，親身感優秀的中華文化，並鞏固香港作為國際藝術中心的地位。」
精彩亮點：大華銀行水墨藝術節@藝術展亭
以下活動將分別於西九藝術展亭舉行，免費入場。 前往藝術展亭參觀的人士需提前網上登記：https://www.eventbrite.hk/e/2024-uob-art-in-ink-festival-2024-tickets-1054598324979?aff=oddtdtcreator。
藝術展亭開放時間*:
| 日期
| 時間
| 最後入場時間
| 一般日子：
2024年12月13日至20日
2024年12月23日
2024年12月26日至29日
| 早上11時至晚上9時
| 晚上8時30分
| 特別日子：
2024年12月21日至22日
2024年12月24日至25日
| 早上11時至下午6時
| 下午5時30分
2024「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展：自2017年以來，大華銀行（香港）每年舉辦「大華銀行年度水墨藝術大獎」，以發掘本地藝術人才、激發創意，並為歷史悠久的水墨藝術注入新元素。2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」將展出19 件抽象、風景和具象類別的得獎作品，這些作品均被納入為「大華銀行藝術收藏品」。2024年的得獎名單將於2024年12月12日公佈。
「墨跡探索」交流空間：藝術家運用不同的筆觸和技法傳遞情感，創造多元化的質感和層次。在「墨跡探索」交流空間，參觀者可以透過觀看水墨教學影片，嘗試執筆作畫，學習不同技法。該館展示傳統水墨藝術家代代相傳的技法，為參觀者提供一個嶄新的視角來欣賞展出的藝術作品。
「墨彩傳承」工作坊：由13位本地知名水墨藝術家，包括徐沛之博士、韓雁婷、洪強教授、李志敏、李香蘭、凌佩詩、吳觀麟、岑君怡、鄧啟耀、唐錦騰教授、邱榮豐、楊頌雅和容子敏，將帶領參加者學習、感受和探索水墨藝術的無限潛力。水墨藝術節將開設38場工作坊讓公眾報名參與，其中包括7個冬季學習營，為參加者提供深入學習水墨藝術的機會，以激發和提升學員的創作潛力與水平，完成四小時學習營課程的參加者將獲頒發證書乙張。
其餘31場工作坊每場兩小時，教學範圍涵蓋傳統和當代技法，包括工筆、寫意、抽象、拼貼和拓印等。所有工作坊由11月22日起於「大華銀行水墨藝術節」網站開放予公眾報名：https://www.artininkfestival.com.hk。
兩小時工作坊的費用為港幣400元，而四小時的冬季學習營則為港幣800元。所有工作坊均由上述的本地水墨藝術家按專項專教，參加者可獲贈一套價值港幣200元的明信片連「水墨遊園」印章收集卡，憑卡可於高草坪的藝術攤位參與10個互動遊戲和獲取一份紀念品。17歲或以下以及60歲或以上的參加者可享有半價優惠。
所有收益將撥捐大華銀行「藝 * 坊」，以支持香港弱勢社群的藝術教育發展工作。
精彩亮點：大華銀行水墨藝術節@藝術公園高草坪
藝術公園高草坪（毗鄰藝術展亭）將舉行下列活動，歡迎公眾參與，開放時間為上午11時至晚上9時。前往高草坪參觀的人士需提前網上登記: https://www.eventbrite.hk/e/2024-uob-art-in-ink-festival-2024-tickets-1054598324979?aff=oddtdtcreator。
水墨遊園：歡迎任何年齡的人士參加，首屆「水墨遊園」旨在啟發和教育公眾，同時促進與水墨藝術多元化的深度連結。為支持香港弱勢社群藝術教育的慈善工作，訪客只需繳付港幣200元，即可参與所有遊戲並獲得一套由香港水墨藝術家邱榮豐繪畫的專屬明信片和遊戲印章卡。訪客可憑遊戲印章卡於「水墨遊園」內的10個互動攤位參與遊戲。遊戲印章卡亦可在藝術展亭及大華銀行「藝 * 坊」攤位購買，訪客可憑遊戲印章卡於園內的10個互動攤位參與遊戲。所有收益將捐贈大華銀行「藝 * 坊」，以支持香港弱勢社群的藝術教育發展工作。
「甲子同行 連結未來」互動藝術裝置：為迎接2024 年「大華銀行水墨藝術節」的冠名贊助—大華銀行（香港）—的60週年誌慶，香港藝術家荊培育博士設計了名為「甲子同行 連結未來」互動藝術裝置。該裝置內的60塊色彩繽紛的展板，每個展板展示60位由1965年至2025年間出生的人士對未來的盼望。參觀者亦可以在探索60個故事之餘，分享他們對未來的盼望，所收集得的希望有機會成為2025年水墨藝術作品的一部分，共同沐光而行。
透過藝術與科技的結合，「甲子同行 連結未來」透過藝術這一共同語言慶祝成就，同時亦啟廸對未來的集體願景。黑色展板上拼成「水墨藝術節」的中文點字圖案，強調藝術普及共融的重要性。參加者亦可利用手提裝置，觀賞以擴增實境（AR）技術呈現「水墨藝術節」書法。該裝置鼓勵參觀者按個人喜好與裝置進行互動，凸顯大華銀行對促進社會的可持續發展和共融的承諾。
「墨韻樂揚」即興音樂表演 ：音樂表演以2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品為靈感，觸動觀眾的視覺和聽覺。由2024年12月21日至28日期間，來自不同背景和擁有不同能力的表演者——包括兒童、大學生、傷健藝術家和長者——將在高草坪演出，在維港美景中為觀眾提供一個集合視聽藝術的獨特表演，歡迎訪客留步體驗這非凡的水墨藝術與音樂交融盛會。
欲了解更多詳情，請瀏覽 www.artininkfestival.com.hk。
關於大華銀行「藝 * 坊」
大華銀行「藝‧坊」於 2015 年在香港成立，並於 2023 年註冊成為慈善機構。大華銀行「藝‧坊」現發展成為創意中心，旨在以藝術連繫社區和啟發靈感。大華銀行「藝‧坊」秉承 「心繫藝術 水墨傳善」理念，致力讓公眾有更多機會接觸藝術、培育本地藝術人才、為傳統文化注入新元素，以及鼓勵跨文化交流。大華銀行「藝‧坊」透過「大華銀行年度水墨藝術大獎」、藝術外展計劃以及在香港和其他地區的多項合作實現目標。
自2017年推出以來，「大華銀行年度水墨藝術大獎」一直致力推廣中國水墨藝術及傳承中華文化。比賽獲得大華銀行「藝‧坊」作為藝術伙伴的支持，不僅鼓勵水墨藝術的創新，亦表揚本地藝術人才的傑出成就。比賽於2023年擴展至中國內地校園舉行，並於2024年推出新晉藝術家組別。
詳情請瀏覽： www.UOBArtAcademy.com.hk.
關於大華銀行
大華銀行有限公司（大華銀行）是亞洲主要銀行，總部設於新加坡，並於中國、印尼、馬來西亞、泰國和越南開設子公司， 在全球擁有約 500 間分行及辦事處，分佈在亞太、歐洲與北美的 19 個國家和地區。 自 1935 年成立以來，大華銀行透過自然增長和一系列的收購行動不斷壯大。時至今日，大華銀行獲評為世界頂尖銀行之一：獲穆迪投資者服務公司給予 Aa1 評級，標準普爾全球評級和惠譽均給予 AA- 評級。
近九十年來，大華銀行一直以客為先，以創造長遠價值為目標，積極創新求變，與時並進，同時對客戶誠摯如一，信守相伴。大華銀行一直致力為連繫東盟內外的個人和企業，建設東盟的美好未來。
大華銀行憑藉區內龐大的業務網絡優勢，協助企業開拓東盟新機遇；並透過數據和客戶洞察持續創新，為客戶提供專屬的服務體驗及度身定制的金融解決方案，滿足每位客戶的獨特需要。大華銀行致力與企業攜手實現可持續的未來，透過促進社會共融，為環境帶來正面的影響，推動經濟增長。作為一家負責任的金融服務機構，大華銀行堅守對社會和各持份者誠摯如一的承諾，堅定不移地支持藝術發展，以及在兒童和教育的領域推動社會進步。