香港年度水墨藝術慶典「大華銀行水墨藝術節」將於12月載譽歸來， 促進藝術共融

關於大華銀行「藝 * 坊」

大華銀行「藝‧坊」於 2015 年在香港成立，並於 2023 年註冊成為慈善機構。大華銀行「藝‧坊」現發展成為創意中心，旨在以藝術連繫社區和啟發靈感。大華銀行「藝‧坊」秉承 「心繫藝術 水墨傳善」理念，致力讓公眾有更多機會接觸藝術、培育本地藝術人才、為傳統文化注入新元素，以及鼓勵跨文化交流。大華銀行「藝‧坊」透過「大華銀行年度水墨藝術大獎」、藝術外展計劃以及在香港和其他地區的多項合作實現目標。



自2017年推出以來，「大華銀行年度水墨藝術大獎」一直致力推廣中國水墨藝術及傳承中華文化。比賽獲得大華銀行「藝‧坊」作為藝術伙伴的支持，不僅鼓勵水墨藝術的創新，亦表揚本地藝術人才的傑出成就。比賽於2023年擴展至中國內地校園舉行，並於2024年推出新晉藝術家組別。



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關於大華銀行



大華銀行有限公司（大華銀行）是亞洲主要銀行，總部設於新加坡，並於中國、印尼、馬來西亞、泰國和越南開設子公司， 在全球擁有約 500 間分行及辦事處，分佈在亞太、歐洲與北美的 19 個國家和地區。 自 1935 年成立以來，大華銀行透過自然增長和一系列的收購行動不斷壯大。時至今日，大華銀行獲評為世界頂尖銀行之一：獲穆迪投資者服務公司給予 Aa1 評級，標準普爾全球評級和惠譽均給予 AA- 評級。



近九十年來，大華銀行一直以客為先，以創造長遠價值為目標，積極創新求變，與時並進，同時對客戶誠摯如一，信守相伴。大華銀行一直致力為連繫東盟內外的個人和企業，建設東盟的美好未來。



大華銀行憑藉區內龐大的業務網絡優勢，協助企業開拓東盟新機遇；並透過數據和客戶洞察持續創新，為客戶提供專屬的服務體驗及度身定制的金融解決方案，滿足每位客戶的獨特需要。大華銀行致力與企業攜手實現可持續的未來，透過促進社會共融，為環境帶來正面的影響，推動經濟增長。作為一家負責任的金融服務機構，大華銀行堅守對社會和各持份者誠摯如一的承諾，堅定不移地支持藝術發展，以及在兒童和教育的領域推動社會進步。