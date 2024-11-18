香港電動垂直起降飛行器商會啟航：開創低空經濟新時代

推動電動垂直起降飛行器的創新發展 助力香港及粵港澳大灣區低空經濟的蓬勃發展

完善國際網絡

促進全球合作

使命與願景

香港 - 2024年11月18日 - 為響應香港政府對低空經濟的支持，AIR@InnoHK創新平台的一員，香港城市大學的智能多維數據分析研究中心有限公司與豐展集團攜手成立了。作為香港專注於電動垂直起降飛行器的商會，這一舉措標誌著本地低空經濟發展的一個重要里程碑。香港電動垂直起降飛行器商會是一個非牟利機構，旨在推動新興電動垂直起降飛行器技術的研究與發展，促進香港及粵港澳大灣區各行業的進步。為了推動低空經濟，商會亦致力於創新科技及其實際應用。香港電動垂直起降飛行器商會獲得了本地、中國內地及國際學術組織和各行各業專家的全力支持，專業涵蓋研究開發、技術諮詢及公共政策。商會專注於提升電動垂直起降飛行器技術、原始設備製造商（OEMs）和航空運營商的發展，致力於推動這一新興產業的成長。香港城市大學作為全球發展最迅速的大學之一，積極展開與電動垂直起降飛行器相關的研究，涵蓋電動車、都市空中運輸、空間數據分析、優化、電信、視頻處理、圖形視覺化、數位對映、過程自動化、安全可靠性建模及人工智能等領域。香港電動垂直起降飛行器商會與香港政府及相關部門緊密合作，共同推動低空經濟的研究開發及安全措施，同時深入了解市場對低空經濟及相關產業鏈的需求。香港電動垂直起降飛行器商會的使命是通過共同的研究與發展倡議，推動電動垂直起降飛行器技術的進步。商會致力於創新、促進產業夥伴關係，打造一個安全有效的商業應用生態系統。通過與本地持份者、政府部門和學術團體的合作，商會希望滿足市場需求，推廣可持續的城市出行解決方案，為香港及大灣區的低空經濟發展貢獻力量。香港電動垂直起降飛行器商會期待在香港建立一個針對電動垂直起降飛行器的國際樞紐，通過先進的研究及實際應用推動可持續發展和經濟增長。商會希望創造一個不僅推進電動垂直起降飛行器發展的繁榮社區，還能將這些創新從研究轉化為現實，改變城市中人員及商品的流動方式。表示：「香港擁有眾多國際頂尖的科研人才和完善的商業環境，使其成為低空經濟的最佳研究及發展地點。智能多維數據分析研究中心有限公司專注於人工智能及數據分析的研究，有助促進電動垂直起降飛行器的發展。我期望看到香港城市大學的創新科技能夠實際應用於相關的產業，並培養我們的學生成為未來的行業領袖。」表示：「香港擁有『背靠祖國、聯通世界』的優勢，是與全球接軌的交匯點。香港城市大學位於香港的中心地帶，致力推動創新研究及專業教育，培育人才推動低空經濟，提升香港於國際市場的競爭力。」表示：「香港的科研能力高，為培育人才提供了豐厚的土壤，讓他們可以打開束縛，發揮潛能。深圳在無人機產業領先全球，為香港提供了借鑑。透過深、港兩地互相合作，各司其職，共同發展，必定能促進低空經濟的蓬勃發展。」表示：「香港電動垂直起降飛行器商會希望建立一個國際樞紐去代表不同的相關組織、行業夥伴、學者、專家及全球的本地持份者。這個樞紐將展示最先進的技術及專業知識，並推動配合本地與大灣區標準的研究開發。透過促進研究開發轉化到實際應用，我們將創立針對商業化的價值鏈，讓持份者可以更了解本地及區域市場，從而建立一個更蓬勃發展的商業生態系統。」