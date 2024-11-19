「澳門百老匯」推出全城最大火鍋節 匯聚50餘款亞洲地道鍋物熱力來襲

即日起至2025年2月28日，百老匯美食街13家餐廳呈現澳、粵、越、韓、泰、川、台等地正宗風味火鍋，更有澳門獨家鍋物限定嚐鮮。澳門特別行政區 - 2024年11月19日 - 秋冬啖火鍋，暖胃又暖心。廣受好評的「澳門百老匯™」地道火鍋節在食客們的千呼萬盼中火熱降臨「百老匯美食街」。即日起至2025年2月28日，在這條長150米的美食大街上，13家精選餐廳將呈現來自澳門及亞洲各大美食目的地的50多款特色火鍋。從澳門馳名的古法炭爐羊腩煲、豬雜粥底火鍋，到越南帽子火鍋、韓式脊骨土豆鍋、泰國東北小陶鍋等，每一鍋都蘊含著豐富的文化與風味。在誘人的火鍋香氣中，伴隨街頭音樂人現場演奏悅耳又動感的音樂，給這個冬日增添一份浪漫與溫暖。
適逢進補之季，地道火鍋節呈獻多款滋補火鍋及煲仔菜。「匯食坊」李家菜推出聲名遠播的古法炭爐羊腩煲，選用優質的草飼中國黑羊，嫩滑的羊肉、爽脆的馬蹄與紅蘿蔔，以炭火精心慢燉，過程中散發悠悠香氣，秘製醬料慢慢滲入每一塊羊肉，羊肉更加鮮美，羊腩也因此變得嫩滑多汁，每一口都讓人心生滿足，一試成主顧。
火鍋節強調「地道」二字，即以地道的做法、地道的食材和調料呈獻，力圖與出品地的味道別無二致。以「鮮」作為對美食極致追求的廣東菜，在「打邊爐」時也不放低要求，「匯食坊」新馬路成記粥品榮登大眾點評必吃榜2024，今年火鍋節期間推出的豬雜粥底火鍋可以完美詮釋。細滑香濃的慢熬粥底可作為火鍋底，以一鍋乳白濃稠的米漿，滾煮手打豬肉丸、鮮鯇魚腩與新鮮豬雜等精選食材，將食材的鮮甜精華匯聚一鍋，肉質嫩滑爽口，粥底更是滋味無窮。
今年的地道火鍋節除了保留往年深受食客喜愛的經典鍋物，也有全澳獨有的嚐新種類，例如上河內咖啡的越南帽子火鍋和水門1982的泰國東北小陶鍋。越南帽子火鍋取名源於越南獨有的火鍋鍋具，其形狀像一頂大帽子。匯集世界各地豐富海鮮與特色食材，將鍋沿食材按肉片-海鮮-蔬菜的順序，逐一放入湯裏涮煮。 湯底的鮮味配搭新鮮食材，令食材原有的味道加倍升華。餐廳提供精選越式牛骨湯、順化辣牛肉湯及蕃茄蟹肉湯三種湯底。再搭配越式地道風味飲品，絕對是一大享受。作為泰國街頭美食的必吃之選，水門1982的泰國東北小陶鍋以香料植物、青檸、辣椒和南薑等天然食材，調製出清新獨特的湯底。湯底搭配豐富的肉類、海鮮和蔬菜等食材，煮好后再添入蛋液沾肉片，令湯頭更加鮮美，風味層次分明，是不容錯過的美食體驗。
將韓國的地道文化帶到「澳門百老匯」的金氏 · 狎鷗亭冬季則推出脊骨土豆鍋，又稱醒酒湯，是韓國傳統美食的代表。主要食材包括優質的豬脊骨、土豆、辣椒醬及各式蔬菜，經過精心燉煮，豬脊骨肉質酥軟可口，骨髓精華融入湯中，湯汁濃郁鮮美，土豆軟糯香甜。將米飯泡入濃郁的湯汁中，味道絕佳。
亞洲各地經典火鍋將在這裏輪番登場，還有代表台灣風味的香茅九層塔炒雞煲、日式鍋物極上美國牛小排壽喜燒和鯛魚湯海鮮小鍋、澳門馳名豬筒骨雞腳煲、潮汕牛肉火鍋、新加坡喇沙小火鍋，以及四川麻辣燙小火鍋等等，無論嚐鮮還是懷舊，酸辣咸甜，總有一款合乎各地賓客口味，食慾大開。
每逢周五、六，以及公眾假期，「澳門百老匯」地道火鍋節都將呈現精彩的現場樂隊表演，營造出熱烈而歡快的節日氣氛。無論是周末的聚餐還是假期的慶祝，現場樂隊的音樂將為您的用餐體驗增添無限樂趣，讓每一位客人都能在火鍋的香氣中，與親朋好友歡聚一堂，享受美食與音樂的完美結合。
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「澳門百老匯」地道火鍋節
時間：至2025年2月28日
地點：澳門路氹城蓮花海濱大馬路「澳門百老匯」百老匯美食街
（*免費入場）
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