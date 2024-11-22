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市場資訊
2024-11-22 09:30:00
日報

《Decor Collection》聖誕狂歡激減優惠

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聖誕臨近，Decor Collection特別推出「加碼優惠」活動。顧客可以享受多款歐洲家俬低至22折的驚喜優惠！此次促銷活動涵蓋大量精選現貨產品，讓您的家居佈置煥然一新。商品數量有限，售完即止，錯過了就不再有！誠邀所有對家居美學有興趣的朋友，於活動期間前往我們的門市查詢及選購，讓這個聖誕節為您的家增添更多色彩與溫暖。Decor Collection 沙田旗艦店位於HomeSquare 2樓，代理品牌包括意大利、荷蘭、德國、更有多款獨家品牌：Koinor, Franco, Incanto, Lago, Alf da Fre, CPRN Homood, Wall&Deco等。
電話：2330 6700 / 2375 8089

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