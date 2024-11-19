熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2024-11-19 10:25:00

2024年度StartmeupHK創業節取得圓滿成功 引領跨行業科技創新

分享：

商務及經濟發展局局長丘應樺在2024年度StartmeupHK創業節的開幕活動「JUMPSTARTER Ignition Gala」上致辭。他表示近期修訂的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》為企業大大提升了靈活性，並鼓勵初創企業把握這些優勢增長業務。

adblk5

由香港投資推廣署策劃的2024 年度StartmeupHK 創業節已於2024年1025日圓滿結束。歷時一週的精彩活動，包括行業研討會、交流活動及創投比賽，讓今年創業節取得空前成功。

作為初創企業旗艦活動，創業節為超過200演講嘉賓提供舞台分享真知灼見，並成功吸引來自49個地區3,400參加者，當中包括行業領袖、初創企業家、投資、科技愛好者和政府官員。創業節亦接待加拿大、中國內地、印度、菲律賓、泰國及英國共六個代表團參與印證香港多元蓬的初創生態圈。

今年創業節首次舉涵蓋八個國家共15場路演活動，以加強創業節的海外影響力。連串路演活動成功吸引超過1,400參加者與投資推廣署取得聯繫。這些亮眼數據再次展示香港的龐大潛力，以及香港致力發展成為國際初創及中心的願景。

今年創業節以「未來無限」為主題，涵蓋科技領域下的各種熱門議題，包括人工智能（AI）、第三代互聯網（web3）、遊戲、負責任科技、健康科技及可持續發展等。

財經事務及庫務局局長許正宇在「Game On! 2024」上致開幕辭。

創新科技及工業局局長孫東教授出席「亞洲健康創新峰會」發表講話。

投資推廣署署長劉凱旋在「JUMPSTARTER Ignition Gala」上致辭。

財政司副司長黃偉綸在香港海事博物館舉辦的「LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech」活動上致開幕辭。

香港政府致力打造蓬勃初創生態圈 為初創企業提供機遇

財政司司長黃偉綸出席「LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech時發表致辭，他指出香港政府致力打造強大的初創生態圈在鼓勵創新的同時確保業界負責任地使用科技。他提到剛於今年七月成立的數字政策辦公室是重要的里程碑。該辦公室在推動以數據驅動、以用戶為本和以結果為導向的數碼政策方面發揮關鍵作用，影響力遍及政府部門及各行各業。

創新科技及工業局局長孫東教授出席「亞洲健康創新峰會」時強調，香港擁有五間全球百大大學、兩所全球40 大醫學院、間國家重點實驗室InnoHK旗下16個與生命健康相關的實驗室，使香港具備世界一流研發條件，有望成為國際創新科技中心及健康醫療創新中心

投資推廣署署長劉凱旋在「JUMPSTARTER Ignition Gala指出政府的跨部門支持，加上涵蓋不同持份者的全面生態圈，使香港成為初創企業成長和蓬勃發展的理想據點。她表示：「香港擁有歷史新高4,200 間初創企業，僱用超過16,000 名員工，當26%的初創企業創辦人來自香港以外地區，反映我們初創生態圈的蓬勃活力。」

adblk6

Redcoat AI創辦人兼行政總裁John Whaley在「JUMPSTARTER Ignition Gala」中探討生成式AI技術的龐大潛力。

2024年度StartmeupHK創業節啟動派對於「JUMPSTARTER Ignition Gala」活動後舉行，匯聚一眾初創企業創辦人、投資者和生態圈夥伴，在彼此交流中共度愉快晚上。

Pokémon GO世界賽2024總冠軍鄭業楷在「Game On! 2024」分享他成為世界冠軍鼓舞人心的歷程。

人工智能及可持續發展成為推動跨行業創新的引擎

JUMPSTARTER Ignition Gala 創業節揭開序幕，同時展示各種新興意念和科技。多位行業領袖和專家就 AI 的未來及其對各個市場帶來的影響進行深入討論。現場研討環節探討AI技術於亞太地區所面的挑戰，以及其全球趨勢道德考

主題演講環節中，Redcoat AI創辦人兼行政總裁John Whaley指出，隨著生成式AI和基礎模型的興起，人類正處於歷史的關鍵時刻。雖然該技術的龐大潛力仍尚待發掘，但其重要性已廣為人知，勢將為人類帶來積極改變。

Game On! 2024」一大亮點是16歲的Pokémon GO世界賽2024總冠軍鄭業楷鼓舞人心的故事。他登上世界之巔的歷程展示了在這個激烈而緊湊的遊戲中脫穎而出所需要的決心和毅力，類似於快棋，全世界只有極少數玩家能夠毫釐之間作出持續而穩定決策。鄭業楷表示奧運金牌得主張家朗榜樣，目標是像他一樣兩奪世界冠軍。

LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech，一眾行業領袖和專家就負責任科技的重要性，以及其對可持續未來所扮演的角色展開辯論。活動亦在香港天星小輪上首次舉行簡報辯論，年青創業家需要接受挑戰，充滿競爭的環境下與同業比賽簡報方案

1.5°C 峰會以科技定義未來十年」聚焦於氣候變化相關科技解決方案。活動匯聚行業領袖、官員初創企業家，共同探討科技如何革新各個行業，打造更可持續的未來。一連串主題演講和小組討論，參與者紛紛就未來十年如何減少碳排放分享獨到見解。

創新簡報形式與多元化社群活動

2024年度 StartmeupHK創業節開創別開新面的簡報活動及一系列社群活動，促進初創企業家與投資之間的交流和討論。重點活動包括 Hupo企業領袖舉辦的早餐聚會，以及Rock & Run舉辦的「太平山頂日落遠足」及「中環海濱晚跑戶外活動，讓投資初創企業在香港的美景下輕鬆交流

投資推廣署初創企業總裁陳幗貞表示：「我們樂見 StartmeupHK 創業節再次取得佳績，進一步促進初創企業與投資的深入交流。能夠邀請海外人士參加創業節，不僅為本港的初創生態圈注入活力，將來更多發展和合作機會建重要橋樑，以幫助本地初創企業邁向全球。隨著我們與世界各地保持互動，我們開啟對於香港作為創新中心發展至關重要的新機遇。」

「LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech」破天荒在香港標誌性的天星小輪上舉行簡報辯論。

Hula創辦人Jayesh Chatlani在「LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech」中與AI毛公仔探討利用AI發展的可行性。

本地藝術家 JOYA 與投資推廣署初創企業總裁陳幗貞在「LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech」討論生成式 AI 在創作電影和音樂方面的龐大潛力，以及藝術家適應這項新興科技的重要性。

「1.5°C 峰會– 以科技定義未來十年」聚焦於氣候變化和相關的科技解決方案，匯聚行業領袖、政策制定者和創新者，共同探討科技如何革新各個行業，並打造更可持續的未來。

2024年度StartmeupHK創業節匯聚初創公司和投資人，攜手探索商機。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 