2024年度StartmeupHK創業節取得圓滿成功 引領跨行業科技創新

商務及經濟發展局局長丘應樺在2024年度StartmeupHK創業節的開幕活動「JUMPSTARTER Ignition Gala」上致辭。他表示近期修訂的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》為企業大大提升了靈活性，並鼓勵初創企業把握這些優勢增長業務。

由香港投資推廣署策劃的2024 年度StartmeupHK 創業節已於2024年10月25日圓滿結束。歷時一週的精彩活動，包括行業研討會、交流活動及創投比賽，讓今年創業節取得空前成功。 作為初創企業旗艦活動，創業節為超過200名演講嘉賓提供舞台分享真知灼見，並成功吸引來自49個地區逾3,400名參加者，當中包括行業領袖、初創企業家、投資人、科技愛好者和政府官員。創業節亦接待加拿大、中國內地、印度、菲律賓、泰國及英國共六個代表團蒞臨參與，印證香港多元蓬勃的初創生態圈。 今年創業節首次舉辦涵蓋八個國家共15場路演活動，以加強創業節的海外影響力。連串路演活動成功吸引超過1,400名參加者與投資推廣署取得聯繫。這些亮眼數據再次展示香港的龐大潛力，以及香港致力發展成為國際初創及創新科技中心的願景。 今年創業節以「未來無限」為主題，涵蓋科技領域下的各種熱門議題，包括人工智能（AI）、第三代互聯網（web3）、遊戲、負責任科技、健康科技及可持續發展等。

財經事務及庫務局局長許正宇在「Game On! 2024」上致開幕辭。 創新科技及工業局局長孫東教授出席「亞洲健康創新峰會」發表講話。 投資推廣署署長劉凱旋在「JUMPSTARTER Ignition Gala」上致辭。 財政司副司長黃偉綸在香港海事博物館舉辦的「LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech」活動上致開幕辭。

香港政府致力打造蓬勃初創生態圈 為初創企業提供機遇 財政司副司長黃偉綸出席「LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech」時發表致辭，他指出香港政府致力打造強大的初創生態圈，在鼓勵創新的同時確保業界負責任地使用科技。他提到剛於今年七月成立的數字政策辦公室是重要的里程碑。該辦公室在推動以數據驅動、以用戶為本和以結果為導向的數碼政策方面發揮關鍵作用，影響力遍及各政府部門及各行各業。 創新科技及工業局局長孫東教授出席「亞洲健康創新峰會」時強調，香港擁有五間全球百大大學、兩所全球40 大醫學院、八間國家重點實驗室、InnoHK旗下16個與生命健康相關的實驗室，使香港具備世界一流的研發條件，有望成為國際創新科技中心及健康醫療創新中心。 投資推廣署署長劉凱旋在「JUMPSTARTER Ignition Gala」上指出政府的跨部門支持，加上涵蓋不同持份者的全面生態圈，使香港成為初創企業成長和蓬勃發展的理想據點。她表示：「香港擁有歷史新高逾4,200 間初創企業，僱用超過16,000 名員工，當中26%的初創企業創辦人來自香港以外地區，反映我們初創生態圈的蓬勃活力。」

Redcoat AI創辦人兼行政總裁John Whaley在「JUMPSTARTER Ignition Gala」中探討生成式AI技術的龐大潛力。 2024年度StartmeupHK創業節啟動派對於「JUMPSTARTER Ignition Gala」活動後舉行，匯聚一眾初創企業創辦人、投資者和生態圈夥伴，在彼此交流中共度愉快晚上。 Pokémon GO世界賽2024總冠軍鄭業楷在「Game On! 2024」分享他成為世界冠軍鼓舞人心的歷程。

人工智能及可持續發展成為推動跨行業創新的引擎 「JUMPSTARTER Ignition Gala 」為創業節揭開序幕，同時展示各種新興意念和科技。多位行業領袖和專家就 AI 的未來及其對各個市場帶來的影響進行深入討論。現場研討環節探討AI技術於亞太地區所面臨的挑戰，以及其全球趨勢與道德考量。 主題演講環節中，Redcoat AI創辦人兼行政總裁John Whaley指出，隨著生成式AI和基礎模型的興起，人類正處於歷史的關鍵時刻。雖然該技術的龐大潛力仍尚待發掘，但其重要性已廣為人知，勢將為人類帶來積極改變。 「Game On! 2024」一大亮點是16歲的Pokémon GO世界賽2024總冠軍鄭業楷鼓舞人心的故事。他登上世界之巔的歷程，展示了在這個激烈而緊湊的遊戲中脫穎而出所需要的決心和毅力，類似於快棋，全世界只有極少數玩家能夠於毫釐之間作出持續而穩定的決策。鄭業楷表示以奧運金牌得主張家朗為榜樣，目標是像他一樣兩奪世界冠軍。 在「LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech」上，一眾行業領袖和專家就負責任科技的重要性，以及其對可持續未來所扮演的角色展開辯論。活動亦在香港天星小輪上首次舉行簡報辯論，年青創業家需要接受挑戰，在充滿競爭的環境下與同業比賽簡報方案。 「1.5°C 峰會– 以科技定義未來十年」聚焦於氣候變化及相關科技解決方案。活動匯聚行業領袖、決策官員和初創企業家，共同探討科技如何革新各個行業，打造更可持續的未來。一連串主題演講和小組討論上，參與者紛紛就未來十年如何減少碳排放分享獨到見解。

創新 簡報 形式 與多元化社群活動 2024年度 StartmeupHK創業節開創別開新面的簡報活動及一系列社群活動，以促進初創企業家與投資人之間的交流和討論。重點活動包括 Hupo為企業領袖舉辦的早餐聚會，以及由Rock & Run舉辦的「太平山頂日落遠足」及「中環海濱晚跑」戶外活動，讓投資人和初創企業家在香港的美景下輕鬆交流。 投資推廣署初創企業總裁陳幗貞表示：「我們樂見 StartmeupHK 創業節再次取得佳績，進一步促進初創企業與投資人的深入交流。能夠邀請海外人士參加創業節，不僅為本港的初創生態圈注入活力，更為將來更多發展和合作機會建立重要橋樑，以幫助本地初創企業邁向全球。隨著我們與世界各地保持互動，我們將開啟對於香港作為創新中心發展至關重要的新機遇。」

「LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech」破天荒在香港標誌性的天星小輪上舉行簡報辯論。 Hula創辦人Jayesh Chatlani在「LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech」中與AI毛公仔探討利用AI發展的可行性。 本地藝術家 JOYA 與投資推廣署初創企業總裁陳幗貞在「LOUDER Connect: Connecting the Dots for Responsible Tech」討論生成式 AI 在創作電影和音樂方面的龐大潛力，以及藝術家適應這項新興科技的重要性。 「1.5°C 峰會– 以科技定義未來十年」聚焦於氣候變化和相關的科技解決方案，匯聚行業領袖、政策制定者和創新者，共同探討科技如何革新各個行業，並打造更可持續的未來。 2024年度StartmeupHK創業節匯聚初創公司和投資人，攜手探索商機。