2025年第七屆「無限亮」 擴展共融藝術新境界 雲集眾多本地及海外不同能力的傑出藝術家 呈獻11套精彩作品

關於香港藝術節

香港藝術節於1973 年正式揭幕，是地區內舉足輕重的表演藝術節，亦是國際藝壇中重要的文化盛事。藝術節於每年2 月至3 月期間呈獻眾多優秀本地及國際藝術家的演出，節目式式俱備，既顧及古典傳統口味，亦兼備大膽創新的表演形式。藝術節多年來積極委約及製作本地全新的戲劇、音樂、室内歌劇及當代舞蹈創作，不少作品更已在香港及海外多度重演。藝術節每年亦舉辦逾二百五十項深入社區的「加料節目」及針對大、中、小學生的多元化藝術教育活動，致力豐富香港的文化生活。此外，透過與香港賽馬會慈善信託基金聯合呈獻的「無限亮」計劃，藝術節致力創造共融空間，讓不同能力人士均可以一同欣賞、參與、擁抱藝術。



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