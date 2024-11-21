7-Eleven 新App 儲電子印花 免費換到 Disney ∙ Pixar 超人氣角色齊集7-Eleven 化身10款 毛毛小掛袋套裝 FURRY NICE

「泡泡繡袋」設計系列



《玩轉腦朋友》 阿樂「毛毛小掛袋+​隨身梳套裝」



笑臉迎人、精力充沛的情緒專員阿樂今次化身「毛毛小掛袋+隨身梳套裝」和大家見面！毛毛小掛袋展示了阿樂全身的PU人造革貼花繡，阿樂穿起淺黃色的碎花裙，被不同情緒的記憶球包圍，手中更捧起「核心記憶球」，眼神充滿了盼望，表達她對電影女主角萊莉未來的無限想像。套裝配備一把隨身梳，用上了熱情洋溢的鮮黃色，印上「Joy」的名字，整體設計顯得活力十足，方便隨時整理髮型或瀏海！



毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm



隨身梳​尺寸：約8cm長



《玩轉腦朋友》阿憎「毛毛小掛袋+隨身鏡​套裝」



你最討厭的東西是甚麼？阿憎是最挑剔的情緒專員，經常批評不滿意的事物。毛毛小掛袋採用了綠色，代表韋莉最討厭的西蘭花。PU人造革貼花繡刻畫出阿憎一面嫌棄的樣子，與淺紫色的背景形成強烈對比，十分色彩繽紛。淺紫色的隨身鏡背面印上「Disgust」的名字，印上與裙上花紋相應的圖案，細節相當精美，絕對是阿憎粉絲必換的款式！



毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm



隨身鏡尺寸：直徑約7.5cm



《反斗奇兵》巴斯光年「毛毛小掛袋+衣物除毛刷​套裝」​



「To Infinity And Beyond！」這句是巴斯光年的口頭禪，鼓勵人要不斷挑戰自我、突破界限。這款毛毛小掛袋以紫色為主，PU人造革貼花繡展示巴斯光年一飛衝天的圖案，活力動人。套裝配備一把衣物除毛刷，螢光綠設計十分醒目，印上「Buzz Lightyear」，是冬天除毛的好幫手。



毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm



衣物毛刷尺寸：約10cm長



《反斗奇兵》胡迪「毛毛小掛袋+眼鏡布​套裝」



機智過人的胡迪經常帶領伙伴四處歷險，是劇中的關鍵角色。毛毛小掛袋表面是胡迪的PU人造革貼花繡，身穿西部牛仔的型格服飾，顯得很有自信，仙人掌及彩球襯托出西部的氛圍。套裝配備一塊眼鏡布，用上低調的啡色，印上反斗奇兵的不同成員，包括牧羊女寶貝、薯蛋頭先生等等，場面十分熱閙！



毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm



眼鏡布尺寸：約20cm高



《反斗奇兵》三眼仔「毛毛小掛袋+隨身梳​套裝」



人見人愛的三眼仔來到7仔陪你玩盡今個聖誕！毛毛小掛袋上的PU人造革貼花繡是三眼仔被夾出來的畫面，旁邊即是以星星為裝飾，搞鬼又可愛，無論在日常出行或派對帶上都一樣可以。小掛袋的背面更印有「 Alien 」名字，讓你每一次出門都增添一份專屬的魅力。套裝配備一把隨身梳，用上舒服自然的淺綠色，印有「Alien」的名字，為日常生活加入小小心思！



毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm



隨身梳尺寸：約8cm長



「 迷你痛袋 」設計系列



《玩轉腦朋友》阿愁「毛毛小掛袋+隨身鏡​套裝」



阿愁的設計靈感來自淚滴，最初認為自己沒有毫無用處，卻在最後萊莉於曲棍球比賽落敗時為她帶來安慰，同時鼓勵我們要擁抱負面情緒。小掛袋以憂鬱的藍色為主，透明PVC塑膠​印上一點點的眼滴圖案，表達出阿愁的傷心難過。隨身鏡背面印上「Sadness」的名字，點綴了淚滴，有種淡淡的哀愁，簡約又時尚，適合隨時補妝或整理儀容，陪你在佳節中裝扮自己。



毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm



隨身鏡尺寸：直徑約7.5cm



《玩轉腦朋友》阿燥「毛毛小掛袋+衣物除毛刷套裝」



要說到《玩轉腦朋友》最衝動的情緒專員，當然非阿燥莫屬！這款小掛袋以阿燥的卡通大頭來設計，展示出其咬牙切齒的表情。頭頂的火焰以絨布製作，十分引人注目。身體部分的透明PVC塑膠「成肚火」，完全表達出阿燥的燥動不安。套裝配備一把衣物除毛刷，體積小且可摺叠，在冬天穿毛衣時可用來除毛球，印上「Anger」的名字阿燥彷彿隨時要爆炸一樣。



毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm



衣物除毛刷尺寸：約10cm長



《怪獸公司》大眼仔「毛毛小掛袋+隨身鏡​套裝」​ ​



古靈精怪的大眼仔擁有不同鬼點子，用盡方法令小孩尖叫來產生能量，是怪獸公司最頂尖的驚嚇專員。毛毛小掛袋採用鮮綠色的設計，看起來精神有活力，大眼仔微笑的樣子十分可愛，透明PVC塑膠裝著安全帽、「尖叫能量收集瓶」、員工證等物品。隨身鏡背面印上「Mike」的名字，上面掛上一扇扇通向人類世界的傳送門，令人彷彿置身於怪獸公司一樣。



毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm



隨身鏡尺寸：直徑約7.5cm



《怪獸公司》毛毛「毛毛小掛袋+眼鏡布​​套裝」​



毛毛雖然擁有龐大的身軀，卻擁有一顆溫柔善良的心，其「反差萌」的表現十分可愛。透明PVC塑膠裝著不同顏色的傳送門，表示毛毛前往小孩的家裡收集能量。小掛袋的背面更印有「 Sulley 」名字，讓你每一次出門都增添一份專屬的魅力。眼鏡布用上了鮮黃色，十分搶眼，毛毛拿著書本、筆和書包，看起來十分認真學習，嚇盡所有小朋友。眼鏡布輕薄又可摺叠，方便用來抹眼鏡、電腦、平板電腦等物品，為你日常生活增添趣味！



毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm



眼鏡布尺寸：約20cm長



《反斗奇兵》勞蘇「毛毛小掛袋+隨身梳套裝」



熊出沒注意！這款掛袋以桃紅色為主，以勞蘇的卡通大頭來設計​，透明PVC塑膠印上士多啤梨和花朵，細節位認真滿分，可以扣在不同地方增添可愛感，擁有少女心的你一定不能錯過這款毛毛小掛袋！隨身梳用上粉紅色，印上「Lotso」的名字，幫你整理出柔順的髮型。



毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm



隨身梳尺寸：約8cm長



警告：

使用方式錯誤造成本產品損壞概不負責。

此產品不是玩具。不適用於 4 歲以下兒童使用。

此產品包含繩索，可能有潛在勒頸窒息風險。 兒童需由成人監督下使用。 使用須知：

請勿接近火源與熱源，避免發生火災或造成損壞。

收納前確保產品已經乾透，並儲存於清涼乾爽的地方。

圖案如有輕微顏色差異均屬正常現象。

毛毛小掛袋只可以手洗，不可乾洗。

公仔不可使用漂白劑清洗。

公仔不可烘乾或熨燙。