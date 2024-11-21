7-Eleven 新App 儲電子印花 免費換到 Disney ∙ Pixar 超人氣角色齊集7-Eleven 化身10款 毛毛小掛袋套裝 FURRY NICE

香港 - 2024年11月21日 - 臨近聖誕，7-Eleven邀得一眾彼思朋友同大家齊齊慶祝，一口氣召集10位紅遍全球的人氣角色，包括Joy (阿樂)、Sadness (阿愁)、Anger (阿燥)、Disgust (阿憎)、Mike (大眼仔)、Sulley (毛毛)、Buzz Lightyear (巴斯光年)、Lotso (勞蘇)、Alien (三眼仔)、Woody (胡迪)，以「FURRY NICE」為主題，打造一套10款CP值極高的「毛毛小掛袋套裝」系列，陪你迎聖誕！另外，7-Eleven手機應用程式早前正式推出，今次更首次破天荒在7-Eleven App內推出全新電子印花，只要於7-Eleven手機應用程式內儲齊指定數目的電子印花後，即可免費換領^「毛毛小掛袋套裝」，機會難逢！10款「毛毛小掛袋套裝」將於 11月 20 日早上 7 時起登陸 7-Eleven，各位粉絲盡快到7 仔搶購啦！
齊集10位超人氣角色 打造CP值極高「毛毛小掛袋套裝」
「毛毛小掛袋套裝」以三套迪士尼及彼思經典電影為藍本，包括《玩轉腦朋友》、《怪獸大學》和《反斗奇兵》。每套均有毛毛小掛袋及同款隨身小物各一件。「毛毛小掛袋」以療癒的毛毛料爲主，質地舒服柔軟，摸起來「FURRY NICE」！而且一物兩用，既可作掛飾，亦可用來收納體積小又零散的物件。而隨身小物分別有４個款式，包括「隨身鏡」、「衣物除毛刷」、「隨身梳」以及「眼鏡布」，體積小巧，攜帶方便、實用性高，印有角色名字或標誌性圖案等，設計別具心思，令人愛不釋手。今次能以一個價錢換購兩樣產品， CP每款均極高！
「毛毛小掛袋」分別有兩個設計款式，分別為「泡泡繡袋」款式及「迷你痛袋」款式，而每款套裝包含5款不同形狀和設計的毛毛小掛袋及隨身物品。「 泡泡繡袋」款式以PU人造革貼花繡為特色，摸起來有凸起的質感，其款式角色包括阿憎、巴斯光年、阿樂、三眼仔及胡迪；而「 迷你痛袋」以角色大頭設計，小掛袋的下半部分則以透明PVC塑膠製成，讓你可以輕鬆查看和展示內部物品，其款式角色包括阿愁、大眼仔、毛毛、勞蘇及阿燥。 PVC塑膠上印有對應角色的標誌性圖案，例如阿愁的眼淚或毛毛的傳送門。「毛毛小掛袋」的背面更印有相應的角色名字，讓你每一次出門都增添一份專屬的魅力。
「毛毛小掛袋」方便又實用，適合擺放信用卡、八達通、卡片等瑣碎品，小朋友更可在上學時用來裝起消毒洗手液、小手帕、紙巾等物品。小掛袋色彩繽紛、造型別具心思！每個袋配備可拆式O 型扣，方便隨時隨地攜帶，或作為吊飾掛在袋子上，亦可以扣在手袋和背囊等，按不同場合使用，打造屬於你的獨特造型。臨近聖誕佳節，小掛袋更可掛在聖誕樹上作為裝飾，讓你與迪士尼角色一同過一個色彩繽紛的聖誕！套裝配備的隨身小物各有特色，適合日常使用，隨身鏡適合用來補妝、整理儀容，又能放進背包、手袋等小空間；衣物除毛刷體積小且可摺疊， 隨手刷一刷，輕鬆清理衣物上的毛髮、灰塵、寵物毛髮；隨身梳讓你隨時整理髮型或瀏海；眼鏡布方便你抹眼鏡、電腦、平板電腦等物品。
首次破天荒引入全新電子印花 儲齊電子印花即可免費換領
隨著7-Eleven手機應用程式在上星期推出，今次7仔更破天荒首次引入全新電子印花，方便大家換購，延續熱潮！於 11月20 日開始，只需在7-Eleven App 內儲齊25張電子印花，即可輕鬆免費換領^「毛毛小掛袋套裝」一套，限量 50,000 個名額，先到先得，數量有限，換完即止。此外，透過電子印花只需較少的電子印花，即可用相同價格換購「毛毛小掛袋套裝」一套，換購方式比起儲實體印花更划算。 10款「毛毛小掛袋套裝」將於11月20日早上7時起在 7-Eleven 驚喜登場，喜歡迪士尼及彼思的朋友，記得把握機會來7-Eleven換購吧！
迪士尼及彼思「毛毛小掛袋套裝」產品詳情可參考附表：
| 「泡泡繡袋」設計系列
| 《玩轉腦朋友》 阿樂「毛毛小掛袋+隨身梳套裝」
笑臉迎人、精力充沛的情緒專員阿樂今次化身「毛毛小掛袋+隨身梳套裝」和大家見面！毛毛小掛袋展示了阿樂全身的PU人造革貼花繡，阿樂穿起淺黃色的碎花裙，被不同情緒的記憶球包圍，手中更捧起「核心記憶球」，眼神充滿了盼望，表達她對電影女主角萊莉未來的無限想像。套裝配備一把隨身梳，用上了熱情洋溢的鮮黃色，印上「Joy」的名字，整體設計顯得活力十足，方便隨時整理髮型或瀏海！
毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm
隨身梳尺寸：約8cm長
| 《玩轉腦朋友》阿憎「毛毛小掛袋+隨身鏡套裝」
你最討厭的東西是甚麼？阿憎是最挑剔的情緒專員，經常批評不滿意的事物。毛毛小掛袋採用了綠色，代表韋莉最討厭的西蘭花。PU人造革貼花繡刻畫出阿憎一面嫌棄的樣子，與淺紫色的背景形成強烈對比，十分色彩繽紛。淺紫色的隨身鏡背面印上「Disgust」的名字，印上與裙上花紋相應的圖案，細節相當精美，絕對是阿憎粉絲必換的款式！
毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm
隨身鏡尺寸：直徑約7.5cm
| 《反斗奇兵》巴斯光年「毛毛小掛袋+衣物除毛刷套裝」
「To Infinity And Beyond！」這句是巴斯光年的口頭禪，鼓勵人要不斷挑戰自我、突破界限。這款毛毛小掛袋以紫色為主，PU人造革貼花繡展示巴斯光年一飛衝天的圖案，活力動人。套裝配備一把衣物除毛刷，螢光綠設計十分醒目，印上「Buzz Lightyear」，是冬天除毛的好幫手。
毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm
衣物毛刷尺寸：約10cm長
| 《反斗奇兵》胡迪「毛毛小掛袋+眼鏡布套裝」
機智過人的胡迪經常帶領伙伴四處歷險，是劇中的關鍵角色。毛毛小掛袋表面是胡迪的PU人造革貼花繡，身穿西部牛仔的型格服飾，顯得很有自信，仙人掌及彩球襯托出西部的氛圍。套裝配備一塊眼鏡布，用上低調的啡色，印上反斗奇兵的不同成員，包括牧羊女寶貝、薯蛋頭先生等等，場面十分熱閙！
毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm
眼鏡布尺寸：約20cm高
| 《反斗奇兵》三眼仔「毛毛小掛袋+隨身梳套裝」
人見人愛的三眼仔來到7仔陪你玩盡今個聖誕！毛毛小掛袋上的PU人造革貼花繡是三眼仔被夾出來的畫面，旁邊即是以星星為裝飾，搞鬼又可愛，無論在日常出行或派對帶上都一樣可以。小掛袋的背面更印有「 Alien 」名字，讓你每一次出門都增添一份專屬的魅力。套裝配備一把隨身梳，用上舒服自然的淺綠色，印有「Alien」的名字，為日常生活加入小小心思！
毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm
隨身梳尺寸：約8cm長
| 「迷你痛袋」設計系列
| 《玩轉腦朋友》阿愁「毛毛小掛袋+隨身鏡套裝」
阿愁的設計靈感來自淚滴，最初認為自己沒有毫無用處，卻在最後萊莉於曲棍球比賽落敗時為她帶來安慰，同時鼓勵我們要擁抱負面情緒。小掛袋以憂鬱的藍色為主，透明PVC塑膠印上一點點的眼滴圖案，表達出阿愁的傷心難過。隨身鏡背面印上「Sadness」的名字，點綴了淚滴，有種淡淡的哀愁，簡約又時尚，適合隨時補妝或整理儀容，陪你在佳節中裝扮自己。
毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm
隨身鏡尺寸：直徑約7.5cm
| 《玩轉腦朋友》阿燥「毛毛小掛袋+衣物除毛刷套裝」
要說到《玩轉腦朋友》最衝動的情緒專員，當然非阿燥莫屬！這款小掛袋以阿燥的卡通大頭來設計，展示出其咬牙切齒的表情。頭頂的火焰以絨布製作，十分引人注目。身體部分的透明PVC塑膠「成肚火」，完全表達出阿燥的燥動不安。套裝配備一把衣物除毛刷，體積小且可摺叠，在冬天穿毛衣時可用來除毛球，印上「Anger」的名字阿燥彷彿隨時要爆炸一樣。
毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm
衣物除毛刷尺寸：約10cm長
| 《怪獸公司》大眼仔「毛毛小掛袋+隨身鏡套裝」
古靈精怪的大眼仔擁有不同鬼點子，用盡方法令小孩尖叫來產生能量，是怪獸公司最頂尖的驚嚇專員。毛毛小掛袋採用鮮綠色的設計，看起來精神有活力，大眼仔微笑的樣子十分可愛，透明PVC塑膠裝著安全帽、「尖叫能量收集瓶」、員工證等物品。隨身鏡背面印上「Mike」的名字，上面掛上一扇扇通向人類世界的傳送門，令人彷彿置身於怪獸公司一樣。
毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm
隨身鏡尺寸：直徑約7.5cm
| 《怪獸公司》毛毛「毛毛小掛袋+眼鏡布套裝」
毛毛雖然擁有龐大的身軀，卻擁有一顆溫柔善良的心，其「反差萌」的表現十分可愛。透明PVC塑膠裝著不同顏色的傳送門，表示毛毛前往小孩的家裡收集能量。小掛袋的背面更印有「 Sulley 」名字，讓你每一次出門都增添一份專屬的魅力。眼鏡布用上了鮮黃色，十分搶眼，毛毛拿著書本、筆和書包，看起來十分認真學習，嚇盡所有小朋友。眼鏡布輕薄又可摺叠，方便用來抹眼鏡、電腦、平板電腦等物品，為你日常生活增添趣味！
毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm
眼鏡布尺寸：約20cm長
| 《反斗奇兵》勞蘇「毛毛小掛袋+隨身梳套裝」
熊出沒注意！這款掛袋以桃紅色為主，以勞蘇的卡通大頭來設計，透明PVC塑膠印上士多啤梨和花朵，細節位認真滿分，可以扣在不同地方增添可愛感，擁有少女心的你一定不能錯過這款毛毛小掛袋！隨身梳用上粉紅色，印上「Lotso」的名字，幫你整理出柔順的髮型。
毛毛小掛袋尺寸：直徑約11cm
隨身梳尺寸：約8cm長
| 警告：
| 「毛毛小掛袋套裝」推廣活動詳情：
電子及實體印花派發詳情：
由2024年11月20日早上7時起至12月31日止。顧客於7-Eleven實體店舖*或網店單次購物滿$20#即可享電子或實體印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。顧客須下載及登記成為7-Eleven應用程式之會員並同時綁定yuu帳戶，於網上購物時即可獲得相關交易之電子印花；而於店舖購物時，需於付款前讓店員掃描yuu ID或使用已綁定的八達通或恒生enJoy卡付款，便可獲得相關交易之電子印花。印花派發以單一交易計算，不接受分單。電子及實體印花亦不能轉換及合併使用。
「毛毛小掛袋套裝」換購詳情：
【全新推出 – 電子印花】由2024年11月20日早上7時起至2025年1月3日止，儲齊5張電子印花加$48，即可隨機換購1套，或儲齊８張電子印花加$84，即可隨機換購2套，或儲齊25張電子印花，即可免費換領^1套（免費換領限量50,000套，先到先得，換完即止）。
【實體印花】由2024年11月20日早上7時起至2025年1月3日止，儲齊8張實體印花加$48，即可隨機換購「毛毛小掛袋套裝」1套，或儲齊12張實體印花加$84，即可隨機換購2套。
「毛毛小掛袋套裝」包括毛毛小掛袋及隨身小物各1件。所有產品均預先包裝並隨機換領/購，顧客不能選擇款式。現貨數量有限，換購情況會因應個別分店而異。每位顧客每日最多換領/購「毛毛小掛袋套裝」20套。如換購數量超過20套，本公司可安排訂貨。而取貨日期會按貨源而定，詳情請向店員查詢。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。
yuu獎賞計劃會員專享優惠1 —換購「毛毛小掛袋套裝」:
推廣日期由2024年11月20日至12月31日止。兌換日期由2024年11月20日早上7時起至2025年1月3日止。以8,800 yuu積分+$20，即可隨機換購「毛毛小掛袋套裝」1套。
yuu獎賞計劃會員專享優惠2 —預訂「FURRY NICE! 毛毛小掛袋Set 」限量版：
yuu會員以72,000 yuu 積分預訂「FURRY HAPPY 同遊Set」或「FURRY FUN 隨行Set」其中1款，無需儲印花，亦無需擔心隨機抽到同款！每款限量各200套（共400套）。預訂日期由2024年11月20日中午12時起至12月3日止。取貨日期由2024年12月3日早上7時起至12月9日止 (限預訂日期由2024年11月20日至11月26日之訂單) 或 2024年12月10日早上7時起至12月16日止 (限預訂日期由2024年11月27日至12月3日之訂單)。每位客人最多只可換4Set。數量有限，換完即止。
yuu會員限定 - 預訂 「FURRY NICE!毛毛小掛袋Set」產品資料：
| 1.「FURRY HAPPY 同遊Set 」
Set裝包括以下指定５ 款「毛毛小掛袋」
| 2.「FURRY FUN隨行 Set 」
Set裝包括以下指定５ 款「毛毛小掛袋」
電子印花換購 - 實用錦囊：
| 1. 7仔預購會員(須已綁定yuu賬戶)，即可自動成為7-Eleven手機應用程式會員，並儲電子印花。
| 2. yuu會員下載7-Eleven手機應用程式，即可儲電子印花。
| 步驟1：下載7-Eleven App並同時綁定yuu 賬戶。
| 步驟２：在實體店舖付款前讓店員掃描yuu ID；或於7-Eleven App内購物即可自動獲得相關交易之電子印花。
| 步驟3：顧客單次購物滿$20#即可享電子印花1張。其後每$10可獲多1張電子印花，如此類推。
| 步驟4：儲夠指定數目印花可以兌換印花換購券 。
| 步驟5：選擇換購方式：儲齊5張電子印花加$48，即可隨機換購1套，儲齊８張電子印花加$84，即可隨機換購2套，或儲齊25張電子印花，即可免費換領 ^ 1套 (限量50,000套換領，先到先得，換完即止)。
| 步驟6：於7-Eleven實體店向店員出示印花換購券QR Code換領/購產品。
^ 換領時須收取$1塑膠購物袋徵費。
所有有關電子印花的換購只適用於香港地區
#消費金額不包括購買「7 仔預購」產品、yuu 預訂產品、香煙、奶粉（任何型號）、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。(其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務 (包括但不限於八達通、澳門通/MPay、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包)、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。) 詳情請登入本公司網頁。
產品圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。所有換購價已包含塑膠購物袋徵費，但所有換購價相關金額不能獲取印花及 yuu 獎賞計劃之積分及不適用於以恒生enJoy卡付款之 95 折。詳情可登入本公司網頁查詢。
顧客可揀選「FURRY NICE!毛毛小掛袋Set」款式，分別為「FURRY HAPPY 同遊Set」及「FURRY FUN 隨行Set」，而每盒分別有指定 5款「毛毛小掛袋套裝」。「FURRY HAPPY 同遊Set」包括勞蘇、巴斯光年、大眼仔、阿燥及阿樂；「FURRY FUN 隨行Set」包括三眼仔、胡迪、毛毛、阿憎、阿愁。顧客不能選擇「FURRY NICE!毛毛小掛袋Set」款式。