DesignInspire12月5日揭幕 一連三日開放予業界及公眾免費入場

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦、香港設計中心協辦、文創產業發展處（文創處）贊助的DesignInspire創意設計博覽，將於12月5至7日在香港會議展覽中心一連三日開放予業界及公眾免費入場。今年展會以「設想生活 開創未來」（Design for a Better Tomorrow）為主題，並首次與巴黎時尚設計展Maison&Objet成為策略合作夥伴，匯聚多位本地及國際設計精英，為業界及公眾帶來精彩紛呈 的設計體驗。由香港設計中心（Hong Kong Design Centre）主辦的設計營商周 2024及設計營商周峰會2024 ，亦分別在12月2至7日及12月4至6日同期舉行，與DesignInspire相輔相成。
作為推動香港創意產業的全方位交流平台，DesignInspire面向業內人士及公眾，致力連結香港與國際設計界，促進各方合作。今屆展會網羅多元化設計服務，為不同參展商提供展示創意作品和理念的平台 ，同時為講求顧客體驗的行業如地產商、零售及服務業（包括酒店、商場、連鎖餐廳、俱樂部和航空公司等）帶來嶄新意念，讓企業透過空間設計、產品設計、物料應用以至藝術科技等設計服務，進一步提升其品牌形象和顧客體驗，從而吸引更多的消費者。
多場設計講座及工作坊 推廣香港工藝
為推動設計創新與交流，展會特別設有InnoTalks環節，邀請來自不同國家和地區的設計專家參與約12場講座，現場分享創新思維，探討包括字體設計、利用小紅書促銷、推動共融及社會責任的設計、可持續意識設計、以波希米亞玻璃講述故事、中國圖案及現代設計等業界趨勢。香港設計委員會亦會同場舉行D-Mark認證頒發典禮暨分享會。 今屆DesignInspire透過展覽、研討會、工作坊等多元形式，讓專業人士、設計愛好者以至普羅大眾都可參與其中。展會特設多元互動體驗區，多個創意工作坊，包括藝術設計與傳統工藝，參觀者可製作港式凍檸茶蠟燭、非物質文化遺產竹編杯墊等，體驗生活美學。STEAM教育工作坊提供Logiblocs編程及AR繪畫活動，啟發創新思維。場內更設有設計選物店，網羅設計師及品牌的典藏級作品，為參觀者提供購買獨 特設計精品的機會，提升生活品味。如欲報名參加，可按此登記。