DX設計館將於12月3日舉辦慶祝暨介紹會翌日起正式對公眾開放

深水埗區全新設計熱點 培育設計人才 促進跨界交流合作 設計與時尚靈感的創意樞紐香港 - 2024年11月20日 - 位於深水埗的香港設計新地標 — 由香港特別行政區政府文創產業發展處負責策略制定、協調和監督、香港設計中心負責營運的DX設計館（DX design hub），將於2024年12月3日（星期二）舉辦慶祝暨介紹會，12月4日（星期三）起正式對公眾開放。該處將成為香港培育設計人才的重要基地，促進設計師、企業、不同領域的商會和專業人士之間的深度合作與交流，並透過不同設計相關活動，展示設計的力量與卓越設計案例。配合區內的布藝業界、特色小店及創意社群，彼此創造新的協同效應，助力深水埗發展為極富活力的獨特創意社區。
香港設計中心主席嚴志明教授表示：「DX設計館的『D』，代表設計（design）而當中設計亦包含著不同的學科 （discipline），至於『X』則有倍增（multiply）、聯乘（crossover）之意。 DX 設計館的啟動是香港設計中心的重要里程碑。我們希望藉着DX設計館，促進各個設計及創意領域之間，以及他們與工商業界的交流與聯乘合作，提升香港的創意氣氛之餘，亦推動以設計思維解決問題和作出決策，令設計的力量倍增。 DX設計館將為社會上每一個人開創空間，以沉浸於設計與創意之中，新晉設計師及創意工作者更可透過DX設計館獲得培育及展示才華的機會。」
DX 設計館已於10月25日試業（Soft Opening），將在12月4日起 DX 設計館將正式對公眾開放。香港設計中心將於2024年12月3日（星期二）晚舉辦慶祝活動，邀請香港特區政府官員，本地以及大灣區設計及相關業界蒞臨參與，向他們介紹DX設計館這個嶄新的香港創意及時尚樞紐，屆時亦會宣布DX設計館主要項目「大灣區創意雙週」正式啟動。 該活動旨在展示香港在創意設計方面的實力，促進香港與粵港澳大灣區之間的創意和商貿交流，連同次日（12月4日）正式開幕的設計營商周 2024峰會，以及貫穿全個12月的一連串由香港設計中心舉辦的設計相關活動，帶領香港各界歡度一個充滿創意和設計氛圍的十二月。
DX設計館坐落於深水埗通州街280號， 是香港特別行政區政府於2017年《施政報告》提出新措施，並於同年年底由商務及經濟發展局建議，預留深水埗通州街市區重建局之需求主導重建項目內約3,600平方米、共五層的商業樓面，設立設計及時裝基地，並交由香港設計中心負責營運，旨在培育本港新晉設計人才及時裝設計師；充分利用深水埗這個傳統的服裝布藝批發零售熱點，將設計、時裝、製衣與零售結合，創造新的協同效應，成為區內以至全港的設計及時裝焦點；以及帶動深水埗區的旅遊發展，為地區經濟帶來新動力的三大目標。
DX設計館由地下至四樓總共佔地五層，總面積達3,600平方米，其中四樓將作為香港設計中心的總部，地下至三樓，則劃分成不同區域，用以舉辦演講、展覽、工作坊等各式設計相關活動，提升公眾對設計的認知，同時讓設計和創意業界交流並共享資源，藉此激發更多創意與合作機會。這些區域包括對公眾開放的前館（The Square）、快閃館（The Fashion-Pop）、展覽廳（The Gallery）、體驗館（The Box）、設計博物館（The Design Museum）、別館 （The Annex）、展台（The Steps）、滙館（The Lounge）、物料館 （The Barn）以及時尚焦點（The Fashion Spotlight）。
香港設計中心今年12月於DX設計館正式對公眾開放後，將舉辦一系列活動， 以展示設計的力量:
| 類別
| 設計活動
| 舉辦日期
| 常規展覽
| 香港設計生態
| 2024年12月3日開始
| 設計交流活動
| 大灣區創意雙周
| 2024年12月3日至16日
| 沉浸式體驗
| 匯
| 2024年12月3日至2025年2月28日
| 設計展覽
| 亞洲設計脈沖
| 2024年12月3日至2025年6月30日
| 創意裝置
| 變形記
| 2024年12月3日至2025年4月30日
| 時尚展示
| Takuma Fujisaki's Mogols: A Hong Kong Fashion Collaboration with FIP & DIP
| 2024年12月7日至2025年3月6日
DX設計館全年均舉辦精彩的展覽及活動。為了促進業界發展及對行業商會的支持，香港設計中心亦會與香港、內地以至海外行業商會合作，更會擕手於DX設計館舉行聯合展覽、講座及交流活動。 為落實與行業商會合作，如DX設計館啟動前已與8間行業商會包括：香港建築中心 、英國皇家建築師協會 (香港) 、香港時裝設計師協會、香港紡織業聯會、香港印藝學會、香港傢俬裝飾廠商總會、香港VRAR協會及香港工業專業評審局簽訂合作框架協議，香港設計中心期望於未來能與更多行業商會達成合作框架協議，利用DX設計館作平台，促進業界交流發展。
作為區內最新設計熱點，DX設計館將令深水埗這個既呈現出香港普羅大眾生活面貌，同時充斥本地特色歷史建築，兼且是布料等物料集中地的獨特地區，進一步呈現多元文化氣息，吸引更多特色小店及藝文社群進駐，彼此形成良性互動，令深水埗成為本地民眾及旅客必定造訪的創意社區。同時，DX設計館亦正好向毗鄰的傳統商戶展示如何以設計與創新進行升級轉型，為消費者帶來耳目一新的感覺並吸引新客源。
關於DX設計館
由香港設計中心負責營運位處深水埗的DX 設計館，是為新晉設計人才及時裝設計師提供培育的地方，以促進創意和業界之間的協作交流。DX設計館提供讓社區人士及旅客可參與的創意平台，並展示各種設計領域之間的協同效應。DX設計館備有展覽空間、活動空間及零售專區，讓設計師從中獲得實踐經驗。作為香港設計中心和設計業界的工作站，將積極推廣時裝和其他不同設計的項目和活動。通過精心設計的區域包括前館、快閃館、展覽廳、體驗館、設計博物館、別館、展台、滙館、物料館以及時尚焦點，我們期望打造DX設計館成為香港的創意樞紐。
DX設計館由市區重建局負責興建，並由香港特別行政區政府的文創產業發展處負責策略制定、協調和監督，指導DX設計館各項舉措以符合行業需求和期望。
關於香港設計中心（www.hkdesigncentre.org）
香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略夥伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。為了實現目標，我們：
- 培養設計的創意文化
- 為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能
- 推動各個設計領域的卓越發展
關於文創產業發展處 (www.ccidahk.gov.hk)
文創產業發展處於2024 年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為香港設計中心多個活動／項目提供資助，除此之外並無參與該等資助活動／項目。在本刊物及相關資料／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。