DX設計館將於12月3日舉辦慶祝暨介紹會翌日起正式對公眾開放

深水埗區全新設計熱點 培育設計人才 促進跨界交流合作 設計與時尚靈感的創意樞紐

外觀渲染圖

類別

設計活動

舉辦日期

常規展覽

香港設計生態

2024年12月3日開始

設計交流活動

大灣區創意雙周

2024年12月3日至16日

沉浸式體驗

匯

2024年12月3日至2025年2月28日

設計展覽

亞洲設計脈沖

2024年12月3日至2025年6月30日

創意裝置

變形記

2024年12月3日至2025年4月30日

時尚展示

Takuma Fujisaki's Mogols: A Hong Kong Fashion Collaboration with FIP & DIP

2024年12月7日至2025年3月6日



香港 - 2024年11月20日 -位於深水埗的香港設計新地標 — 由香港特別行政區政府文創產業發展處負責策略制定、協調和監督、，將於舉辦慶祝暨介紹會，起正式對公眾開放。該處將成為香港培育設計人才的重要基地，促進設計師、企業、不同領域的商會和專業人士之間的深度合作與交流，並透過不同設計相關活動，展示設計的力量與卓越設計案例。配合區內的布藝業界、特色小店及創意社群，彼此創造新的協同效應，助力深水埗發展為極富活力的獨特創意社區。表示：「DX設計館的『D』，代表設計（design）而當中設計亦包含著不同的學科 （discipline），至於『X』則有倍增（multiply）、聯乘（crossover）之意。 DX 設計館的啟動是香港設計中心的重要里程碑。我們希望藉着DX設計館，促進各個設計及創意領域之間，以及他們與工商業界的交流與聯乘合作，提升香港的創意氣氛之餘，亦推動以設計思維解決問題和作出決策，令設計的力量倍增。 DX設計館將為社會上每一個人開創空間，以沉浸於設計與創意之中，新晉設計師及創意工作者更可透過DX設計館獲得培育及展示才華的機會。」DX 設計館已於10月25日試業（Soft Opening），將在12月4日起 DX 設計館將正式對公眾開放。香港設計中心將於2024年12月3日（星期二）晚舉辦慶祝活動，邀請香港特區政府官員，本地以及大灣區設計及相關業界蒞臨參與，向他們介紹DX設計館這個嶄新的香港創意及時尚樞紐，屆時亦會宣布DX設計館主要項目「大灣區創意雙週」正式啟動。 該活動旨在展示香港在創意設計方面的實力，促進香港與粵港澳大灣區之間的創意和商貿交流，連同次日（12月4日）正式開幕的設計營商周 2024峰會，以及貫穿全個12月的一連串由香港設計中心舉辦的設計相關活動，帶領香港各界歡度一個充滿創意和設計氛圍的十二月。DX設計館坐落於深水埗通州街280號， 是香港特別行政區政府於2017年《施政報告》提出新措施，並於同年年底由商務及經濟發展局建議，預留深水埗通州街市區重建局之需求主導重建項目內約3,600平方米、共五層的商業樓面，設立設計及時裝基地，並交由香港設計中心負責營運，旨在培育本港新晉設計人才及時裝設計師；充分利用深水埗這個傳統的服裝布藝批發零售熱點，將設計、時裝、製衣與零售結合，創造新的協同效應，成為區內以至全港的設計及時裝焦點；以及帶動深水埗區的旅遊發展，為地區經濟帶來新動力的三大目標。DX設計館由地下至四樓總共佔地五層，總面積達3,600平方米，其中四樓將作為香港設計中心的總部，地下至三樓，則劃分成不同區域，用以舉辦演講、展覽、工作坊等各式設計相關活動，提升公眾對設計的認知，同時讓設計和創意業界交流並共享資源，藉此激發更多創意與合作機會。這些區域包括對公眾開放的前館（The Square）、快閃館（The Fashion-Pop）、展覽廳（The Gallery）、體驗館（The Box）、設計博物館（The Design Museum）、別館 （The Annex）、展台（The Steps）、滙館（The Lounge）、物料館 （The Barn）以及時尚焦點（The Fashion Spotlight）。香港設計中心今年12月於DX設計館正式對公眾開放後，將舉辦一系列活動， 以展示設計的力量:DX設計館全年均舉辦精彩的展覽及活動。為了促進業界發展及對行業商會的支持，香港設計中心亦會與香港、內地以至海外行業商會合作，更會擕手於DX設計館舉行聯合展覽、講座及交流活動。 為落實與行業商會合作，如DX設計館啟動前已與8間行業商會包括：香港建築中心 、英國皇家建築師協會 (香港) 、香港時裝設計師協會、香港紡織業聯會、香港印藝學會、香港傢俬裝飾廠商總會、香港VRAR協會及香港工業專業評審局簽訂合作框架協議，香港設計中心期望於未來能與更多行業商會達成合作框架協議，利用DX設計館作平台，促進業界交流發展。作為區內最新設計熱點，DX設計館將令深水埗這個既呈現出香港普羅大眾生活面貌，同時充斥本地特色歷史建築，兼且是布料等物料集中地的獨特地區，進一步呈現多元文化氣息，吸引更多特色小店及藝文社群進駐，彼此形成良性互動，令深水埗成為本地民眾及旅客必定造訪的創意社區。同時，DX設計館亦正好向毗鄰的傳統商戶展示如何以設計與創新進行升級轉型，為消費者帶來耳目一新的感覺並吸引新客源。