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市場資訊
2024-11-19 11:10:00

GREAT FOOD HALL 邁向25周年 超市融合美食與藝術 打造GREAT Wonderland 華麗美饌盛會

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百佳超級市場董事總經理吳逸群女士、太古地產有限公司助理總經理蔡嘉穎女士、本地著名攝影藝術家梁大偉先生、特別嘉賓陳凱琳小姐與美食主廚張倩敏女士一同出席GREAT FOOD HALL開幕活動。

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位於金鐘太古廣場內的環球美食超市GREAT FOOD HALL，一直致力引進全球各地珍饈美饌，憑藉多樣化的產品選擇、高品質的佳餚及專業顧客服務，成功吸引追求高端生活的顧客追捧，特別深得上班一族的支持。

GREAT力求創新，不斷探索豐富美食購物體驗的元素，為高端超市樹立新標準。GREAT早前以嶄新面貌打造GREAT Wonderland華麗美饌盛會，成為香港首家超市演繹「美食 X 藝術」的創新概念，銳意融合環球美食與藝術創作，讓顧客沉浸於高尚品味的購物氛圍中，感受多感官美食購物體驗。

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跨界別與美食攝影藝術家梁大偉合作   思考食物背後的藝術魅力

為實現「美食 X 藝術」的新超市概念，GREAT跨界別與本地著名攝影藝術家梁大偉（David Leung）合作，透過其別樹一格的藝術視角和創意，呈現超市常見美食中隱藏的面孔，突顯美食最令人垂涎的瞬間。

David以超市貨架為背景，帶來《see food NOT see food Shelf Life》限時展覽，精挑出五個系列作品包括《Sourdough》、《Lasi Lemak》、《Icecream》、《Uni》及《Sake》。展品巧妙地將食物產品包裝的美學，與他超現實的藝術語言融合，打造出富有想像力和挑戰性的美食藝術品，誘發顧客重新思考食物背後的藝術魅力，帶來引人入勝的購物享受。

為了讓顧客一起投入美食藝術展覽之中，GREAT由即日起至12 9日期間，推出「Art Hunt Challenge」互動遊戲。David Leung的五個系列美食藝術品將隱藏在店內不同角落，顧客可從遊戲卡中尋找對應的產品並解密，拼湊出正確的密碼，即可參加小遊戲一次，帶走驚喜禮物

GREAT FOOD HALL 聯乘著名攝影師梁大偉推出限時作品展，完美演繹美食藝術。

重新規劃美食購物旅程   耳目一新的零售超市新標準

2000 年開業以來，GREAT以時尚現代感的店舖設計、每日新鮮炮製的優質佳餚，以及多樣性的國際美食產品選擇著稱，匯聚來自 26 個國家和地區的特色美酒佳餚，提供超過12,000款環球精選產品，其中包括近2,500個獨家品牌，讓顧客嚐盡世界美味。嶄新面貌的GREAT以原有36,000呎的特大店舖空間，重新規劃美食購物旅程，除了延續推廣可持續產品選擇，更引入多個全新美食專櫃及品牌，如Juicy Marbles的植物牛扒，NuteeseOyster Leaf的純素芝士、養生品牌官燕棧等；更多新產品包括：紐約芝士蛋糕專門店S bakery by Mama Soo，全新獨家推出 Pizza Express急凍瑪格麗塔、辣肉腸薄餅及肉醬千層麵等，也有Pret A Manger新出的早餐穀物系列，其中熱帶果乾及椰子香脆燕麥片更是獨家發售；推廣期間更有豐富驚喜體驗，如限量 240Johnnie Walker X魷魚遊戲設計威士忌、全球最佳50位調酒師現場客席調酒服務，萬勿錯過。

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GREAT期望繼續引領零售業、與供應商緊密合作，促進跨界別聯手創出新思維，訂立耳目一新的零售超市新標準為顧客帶來源源不絕的精彩購物體驗。

GREAT FOOD HALL特設巨型打卡點，讓顧客於購物時增添樂趣。

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