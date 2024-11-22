JCRing 新研發無創傷血糖風險評估 非一般智能健康戒指 全方位健康監測

疫情後市民日益關注健康，隨着智能穿戴設備日趨普及，對具有健康監測功能的智能戒指的要求也不斷增長，「JCRing Smart Health Ring」針對這趨勢，特別採用BGEM™ 新研發無創傷血糖風險評估，透過AI人工智能算法，結合戒指內置的高性能傳感器，連續採集和監察身體不同狀態下生命體徵的數據，綜合評估和預測您的血糖風險，具有臨床驗證研究^，為用家帶來更便利、更貼心的健康管理體驗，是非一般的智能健康戒指。 輕鬆監察血糖水平 對於需要頻繁「篤手指」的人士來說，無疑是一個好消息。由於人體血液中的葡萄糖含量會隨著飲食、運動…等多種因素的變化而波動，因此即時監測血糖狀況對於他們來說具有重要意義。通過使用「JCRing 無創傷血糖風險評估智能健康戒指」可以隨時隨地進行血糖監測，無需攜帶額外的檢測設備和試紙。使用者只需簡單一按，便可獲得血糖風險評估，大大提高了監測的方便性。可以輕鬆及時瞭解自己的血糖評估，從而調整飲食、運動..等方面。

時尚舒適的智能戒指 「JCRing Smart Health Ring」無創傷血糖風險評估智能健康戒指採用鈦金屬製成，具有三種時尚配色：銀色、黑色和玫瑰金色選擇，重量僅2.8至3.8克，輕盈舒適的設計，令人佩戴起來感自在，不影響日常生活，特別在睡眠時戴著，亦不會覺得有異物感。 實現全方位健康監測 「JCRing Smart Health Ring」無創傷血糖風險評估智能健康戒指可24小時貼身追蹤您的健康和活動數據，實時監測心率和血氧飽和度，亦有監測睡眠的狀況和睡眠品質分析，輕鬆了解您的睡眠質素。更可追蹤用家的步數、卡路里消耗、最大攝氧量(VO2 Max)、女性健康管理和HRV壓力監測等功能；亦有體溫變化監測功能，協助更早發現健康問題。更具有5ATM防水等級，無論是洗手、淋浴、游泳，甚至於50m深度亦能持續佩戴。

只需用USB充電約2小時即可支援5天至7天的24小時的健康監測，透過專用的應用程式，讓您全天候於手機監察自己的健康狀況或與醫護人員分享您的健康歷程，輕鬆體驗高端的健康管理。 根據廠方，此產品並非醫療器械，所有測量的數據只能作日常個人健康管理，並不適用作為診斷及醫療用途，故此，如發現血糖水平有異，應及早找醫生診斷及治療。 銷售點︰SOGO(銅鑼灣店、啟德店)、永安(上環總店、彌敦道店)、豐澤 Fortress、衛訊 Wilson、百老滙 Broadway、真善美 Just Med、友和 YOHO 香港、澳門代理︰New Star Company Limited

查詢熱線︰2796 2907 了解更多 ^臨床驗證研究at KK Women's and Children's Hospital, Singapore (Clinical Trials.gov Identifier: NCT05504096).