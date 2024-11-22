MIPS 發佈首款適用於 ADAS 和自動駕駛汽車的 高性能 AI RISC-V 汽車 CPU P8700

聖荷西，美國加州 - 2024年11月22日 - 領先的高效可配置 IP 計算核心開發商 MIPS 今天宣佈正式推出 MIPS P8700 系列 RISC-V 處理器。P8700 提供業界領先的加速計算、功率效率和可擴展性，旨在滿足 ADAS 和自動駕駛汽車 (AV) 等最先進汽車應用的低延遲、高密集數據傳輸需求。'





典型的ADAS 和自動駕駛解決方案往往依賴粗暴的提高性能方法，即以提高時鐘頻率和核心數量，強行實現困難的合成式性能。P8700 具有多執行緒和節能架構，使 MIPS 客戶能夠實現比當前市場解決方案更少的 CPU 核心和更低的熱設計功耗 (TDP)，從而使 OEM 能夠以經濟實惠且高度可擴展的方式開發 ADAS 解決方案。它還通過提供高效、最佳化且低功耗的延遲敏感解決方案(專門針對中斷負載多感測器平臺)來緩解數據行動效率低下的系統瓶頸。



對於具有 AI 自主軟體堆疊的 L2+ ADAS 系統，MIPS P8700 還可以卸載深度學習中不易量化的核心處理元素，並通過基於稀疏性的卷積處理函數來減少處理元素，從而使 AI 堆疊軟體利用率和效率提高 30% 以上。



MIPS 執行長 Sameer Wasson 表示：「汽車市場需要能夠即時處理來自多個感測器的大量數據，並以高效方式為 AI 加速器進行處理的 CPU。MIPS 多執行緒和其他針對汽車應用客製化的架構掛鉤，使其成為數據密集型處理任務的有力核心。這將使汽車 OEM 擁有高性能計算系統，消耗更少電量並更好地利用 AI 加速器。」



MIPS P8700 核心採用基於 RISC-V ISA 的多核/多叢集和多執行緒 CPU IP，目前正與多家主要 OEM 合作進行批量生產。Mobileye (納斯達克股票代碼：MBLY) 等主要客戶已採用這種方法來開發未來的自動駕駛汽車和高度自動化駕駛系統產品。



Mobileye 工程執行副總裁 Elchanan Rushinek 表示：「我們成功開發用於 ADAS 和自動駕駛汽車的 EyeQ™ 片上系統，有賴關鍵合作夥伴MIPS。MIPS P8700 RISC-V 核心的推出，將有助於我們為全球汽車製造商持續開發產品以實現更高性能以及卓越成本和功耗效率。」



P8700 系列是一款高性能亂序處理器，採用 RISC-V RV64GC 架構，包括專為提高性能、功耗、面積尺寸而設計的新 CPU 和系統級功能，以及基於傳統 MIPS 微架構所建立的其他成熟功能，目前已在全球 OEM 市場上部署了 30 多種車型。MIPS 的最新處理器旨在提供業界領先的計算密度，具有三個關鍵架構特性，包括：



