RAM拓展香港業務版圖，推出兩個證監會認可零售基金

香港 - 2024年11月18日 - 譽信集團(RAM)宣佈，旗下公眾開放式基金型公司（OFC）推出兩個獲香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）授權的零售基金。新基金分別為: 譽信香港政府債券基金和譽信收益基金。
香港是亞洲最大的國際級資產管理樞紐，在香港推出新的零售基金標誌着RAM對香港持續投資的承諾。建立公眾OFC平台需要持有最高級別的金融牌照，而RAM是全港少數擁有此類牌照的國際公司。RAM為支持香港業務的擴展，已增聘人手加強其投資管理和銷售團隊，務求為本地投資者提供更全面的服務。
RAM創辦人暨執行主席Scott Wehl先生表示：「我們在香港已有十年歷史，並對未來前景充滿期望。這兩個新基金均由RAM屢獲殊榮的投資團隊管理，該團隊在信貸策略管理方面擁有深厚的專業知識，即使在波動的市場環境下，仍能實現穩定回報。」
Wehl先生補充説道，新基金應對全球投資者對香港固定收益產品不斷增長的需求，如RAM旗下的私人OFC平台所證，該平台在過去一年內已籌集了逾10億港元資金。此外，兩個新基金均符合香港新資本投資者入境計劃（新CIES）的投資要求。Wehl先生表示：「我們很高興看到新CIES投資者對我們基金反應非常熱烈，這些基金不僅具備月度派息的優勢，同時能保持資本的穩定，對注重收益的投資者極具吸引力。」
投資推廣署署長劉凱旋女士祝賀RAM在香港的業務擴張。她表示：我很高興看見RAM持續拓展香港業務，憑藉他們在投資信貸、房地產和私募股權市場的專業知識和經驗，豐富香港的投資產品，為全球投資者提供更多投資選擇。」
她續說：「新資本投資者入境計劃自今年三月推出以來，深受投資者歡迎，反應熱烈，為基金公司和資產管理公司提供了龐大機遇，拓展香港業務。」
關於兩個SFC認可的零售基金：
- 譽信香港政府債券基金: 基金旨在通過投資於由香港政府或政府機構發行或擔保的固定收益證券的多元化投資組合，實現長期資本增長。
- 譽信收益基金: 基金旨在通過投資於由全球固定收益證券組成的多元化投資組合，在中期內實現定期收入和資本增值。
關於譽信集團
譽信投資管理有限公司 (RAMIA) 於2014年5月在香港註冊成立，是譽信集團旗下一間私人股份有限公司。譽信投資管理有限公司受香港證券及期貨事務監察委員會監管，並持有開展第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）和第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照。譽信高級管理團隊均擁有超過25年的金融市場經驗。
譽信集團總部位於澳洲悉尼，是一間為全球機構和高淨值家庭服務的資產管理公司。截至10月底，譽信在悉尼、墨爾本、布里斯班、上海和香港分別設有五個辦事處，擁有由170多名金融專業人士組成的團隊，旗下管理資金超過270億港元。
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