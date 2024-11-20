新加坡菜JOM 3周年 雞尾酒低至$10！必試$88辣椒軟殼蟹包 派對到會套餐早鳥優惠9折

高質新加坡餐廳JOM進軍香港3周年，餐廳在灣仔和上環設有分店，主打新加坡傳統美食，菜單包羅多款小販攤檔懷舊風味美食和家常食譜，讓大家在港都能品嚐地道風味！適逢周年誌慶，近日餐廳更推出限定嚐味菜單、歡樂時光優惠及全新派對到會節日套餐，雞尾酒低至$10，大家一於去試下！ 紐頓之夜 (Newton Nights)嚐味菜單 JOM近日特別推出八道菜嚐味菜單，於11月至明年1月期間限定供應。菜單以紐頓之夜 (Newton Nights)為題，向新加坡著名小販熟食中心Newton Food Centre致敬。八道菜嚐味菜單($598)可供兩人享用，包括三款可供分享的傳統開胃菜，任選兩款主菜及一款麵食，配以蔬菜及甜品，可以嚐盡多款新加坡美饌。心水推介可自選配料咖喱雞小金杯，以及招牌特色咖啡骨，和人氣馬來西亞海鮮滑蛋河。如果想歎風味海鮮菜式，可以$333加購新加坡最著名的攤檔美食香辣白胡椒蟹，味道香辣惹味，充滿新加坡特色。



歡樂時光優惠 雞尾酒低至$10 JOM上環分店全新推出的歡樂時光雞尾酒誘人優惠，每日下午3時至8時期間，但凡喝得越多，酒水價錢就越便宜！酒單其中包括Man on the Go、Auntie Alice’s Lychee Martini及Salted Pandan Margarita等精選雞尾酒，第一杯定價港幣100元，第二杯港幣80元，而第三杯價格更低至港幣10元！另外亦有 歡樂時光共享拼盤($99)，齊集多款佐酒小吃，包括香脆魚肉油條、蝦棗及鹹蛋蓮藕片。而在灣仔分店，每日下午3時至8時期間凡購買共享拼盤，即可以港幣 10 元無限暢飲精選美酒，更加抵食！

全新派對到會節日套餐 佳節將至，JOM更推出“JOM to YOU”派對到會菜單，供應期至明年1月。三款派對到會主題套餐適合4至6人或8至10人的派對聚會時享用。當中以南洋咖啡店風味（Kopitiam）（港幣880元／港幣1,380元）性價比最高，套餐以閩南話中的「咖啡店」命名，提供經典菜式如海南雞飯、巴東牛肉，到濃郁的肉骨茶及喇沙，每個組合都品嚐到那熟悉的南洋風味。想品嚐新加坡街頭風味則可選 小販攤檔懷舊風味 (Hawker Feast)（港幣980元／港幣1,680元）薈萃多款令人垂涎的新加坡特色街頭美食，如雞肉沙爹串、辣椒蟹包，以及自製叁巴醬烤魷魚和黑椒蝦的海鮮拼盤。

最後至尊鑊氣小炒 (Zi Char Deluxe)（港幣1,680元／港幣2,688元）採用每日街市最新鮮的肉品、魚類、海鮮和蔬菜等優質食材入饌，即叫即製烹調出精緻鑊氣小菜，包括亞參魚頭咖喱、麥皮大虎蝦，以及新登場的時令白胡椒蟹及自家製蘑菇豆腐。 12月3日之前預訂可享九折早鳥優惠，到會美食可根據客人喜好而定。客人凡提前24小時下單且消費滿港幣1,000元，可獲香港島區免運費優惠。標準運費為港幣100元（香港島），九龍及新界則需另加港幣80元。 訂座：+ 852 2809 2868 (上環) or +852 6426 3084 (灣仔)

預訂到會：+ 852 5500 5609