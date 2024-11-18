BIZ勝派丨深度純玩 質素超班 味力之旅 品嘗旅遊難忘風情 吳日川：邁向15載 打造環球特色行程

復常後第二個年末旅遊旺季來臨，位於觀塘鱷魚恤中心的旅行社樓層，下午時分前往報團人潮絡繹不絕。專訪當日，味力之旅董事總經理吳日川Kenji原來早已抵達分店準備，仍不忘協助前線處理報團查詢與推介行程，毫無老闆架子。憑藉經營廣東省短線團打響名堂，「味力之旅」令人聯想到「飲飲食食」。「我們是為Taste Travel改一個貼題的中文名，希望能經營一間『食好啲、玩得難忘、質素超班』的旅行社。」適逢明年是集團創立15載，Kenji笑言已從中國短線團，拓展至中東和歐洲市場；行程由口碑滿載的馬爾代夫「神團」、只辦一團的日本「追楓」遊，到最新夥拍阿聯酋航空呈獻豪玩旅程。作風創新，味力之旅務求要大家難忘至極。

不打低價團 靠口碑累積熟客 北上消費成風，也催旺這些廣東省短線團流行，然而坊間不難發現「100港元有找」的包食宿兩天團頻頻出發。同樣是短線團專家的味力之旅，Kenji直言絕不容許推出低價團。「回想自己當年帶團，眼見平價行程的『團餐』不堪入口，然而餐飲待遇的優劣，費用差額並非天文數字，不少朋友其實負擔得起，而且物有所值。」他舉例他們推出的東莞兩天團，每人團費要近千港元，但入住洲際酒店兼享用任食法國生蠔自助餐，加網紅私房菜與北京填鴨宴，同樣深受歡迎。他續說，「高品質旅遊應該提供更好的酒店和餐飲，提供有價值的服務。」Kenji表示透過推出這類超高質純玩短線團，集團不單靠廣告宣傳，多年來用口碑積聚顧客粉絲，由屯門和旺角兩間始創店，到現在擴展經營至全港共5間分店，累計帶領逾百萬人次出境。



熱搶馬爾代夫「神團」 成業界佳話 中國短線團的成功，讓Kenji將炮製精彩行程的心思，更多投放在其他東南亞旅遊熱點。訪談期間有相熟行家跟Kenji打招呼之時，笑說又被味力之旅的「神團」搶風頭。他打趣地說，「大家所讚譽的『神團』，是指我們辦的馬爾代夫連吉隆坡8天豪玩純嘆旅程，多謝各位粉絲支持，每次開團都會被秒殺爆滿，聽說現在已排期至明年4月出行呢。」之所以被稱為「神團」，全因旅程內容難忘，結合馬爾代夫世外桃源的度假體驗，以及吉隆坡地道美食購物，任食榴槤放題等。他指會安排團友入住露台海景度假酒店、釣魚任食烹調生猛海鮮、浮潛、與鯊魚合影等，體驗絕無僅有，難怪成為網上打卡熱話，口耳相傳下報團者相當踴躍。而隨著「神團」成功，深度遊變成味力之旅的必殺技。「我們打破傳統的旅遊方式，去年起推出只限1團的18天日本追楓行程，由北到南走訪多個紅葉景點；今個冬日更加碼推出1團18天日本賞雪之旅，橫跨聖誕和新年。現時報團反應相當熱烈，並且即將成團出發。」

聯手阿聯酋航空 免費享世界級商務艙 2025年是味力之旅開業15周年。回想起3年疫情，Kenji感嘆集團是少數能捱得過疫情的旅行社。「疫下許多旅行社倒閉或停業，即使無客，我們仍維持一定服務水平，至疫後我們即迅速恢復開團，自己還落力重新培訓領隊，務求顧客對我們恢復信心。」邁向15載，Kenji表示最近夥拍阿聯酋航空推出專屬行程，部分更為團友免費升級搭乘回程A380商務客艙，感受享負盛名的飛行體驗。他又指集團積極善用串流平台，以「開盲盒」方式拍攝實試旅行團，期望將行程最真實一面毫無花假地呈現予粉絲。再者，Kenji預告明年農曆新年後，將進駐銅鑼灣開設第六間分店，為港島顧客服務。 (特約)