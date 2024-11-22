曲奇食譜｜棉花糖、番薯等4款不同口感下午茶教學

不少人都有曲奇癮，經過曲奇店時總會被它的香氣吸引。以下就有棉花糖、番薯等四款不同口感的曲奇食譜教學，無論喜歡軟曲奇，或是薄脆曲奇，都可以在家使用焗爐輕鬆製作！ 曲奇食譜｜棉花糖曲奇 有想過香軟的棉花糖也可變成曲奇嗎？製作方法十分簡單，不需要做任何攪拌功夫，只需直接將棉花糖當作曲奇的基底，再加上各種不同口味的果乾、果仁或餅乾即可，簡單又好看！不過做好後的棉花糖曲奇不能在空氣中放太久，不然便會不夠香脆，因此每次吃完後記得要密封保存。 棉花糖曲奇材料：無糖棉花糖 25粒／士多啤梨乾 5粒／無花果乾 5粒／杏仁 5粒／夏威夷果仁 5粒／焦糖餅乾 5粒 棉花糖曲奇做法 1.棉花糖放在焗盤上按間距擺放整齊，放入焗爐以120度焗10分鐘至變軟膨脹。

2.帶上隔熱手套，迅速在各棉花糖上按入果乾、果仁或餅乾。

3.再次放入焗爐，以120度焗20分鐘。

4.取出後冷卻密封保存即可。 燕麥Tiramisu、香蕉鬆餅等5款無糖無油甜品推薦減肥都食得！

曲奇食譜｜怪獸裂紋曲奇 不少人都喜歡吃Brownie，但其實Brownie也可以製成曲奇狀！這款怪獸裂紋曲奇味道與Brownie相似，但卻是外脆內軟口感，而且外表充滿玩味，用來打卡或哄小朋友一流！ 怪獸裂紋曲奇材料：蛋液 50g／黃糖 60g／鹽 1g

黑朱古力 120g／牛油 30g

麵粉 40g／梳打粉 2g

雲呢拿香精 2g／朱古力豆 30g

白朱古力片 適量／朱古力醬 適量 怪獸裂紋曲奇做法 1.隔水或微波爐融化黑朱古力和牛油。

2.在碗裡打蛋，然後加黃糖、鹽和雲呢拿香精，再用打蛋器打2分鐘至顏色變亮為止。

3.將溶化後的黑朱古力和牛油加入蛋液，然後輕輕攪拌。

4.過篩篩入梳打粉和麵粉，再緩慢攪拌混合。

5.加入朱古力豆後再混合，然後將麵糊在雪櫃或室溫下靜置一會，至呈微硬光亮狀態。

6.麵團達到所需粘度後，用約5cm直徑匙羹刮起麵團，再輕輕用手調整變圓，然後分別放在焗盤上。

7.預熱焗爐，以180度焗9-10分鐘。

8.焗好後待曲奇冷卻，用白朱古力片和朱古力醬製成眼球裝飾即可。 無糖巴斯克/乳酪蛋糕/朱古力布朗尼等5款低卡健康教學！

曲奇食譜｜花生肉鬆薄脆曲奇 如果喜歡吃香脆口感的曲奇，不妨利用燕麥製作曲奇吧！利用燕麥不但可以令曲奇變得更健康，同時能夠增加其香脆口感，而且這款曲奇沒有加入牛油和糖，相對上更健康。花生醬的香甜再加上肉鬆的鹹香，令薄脆曲奇不只口感獨特，味道亦十分豐富，喜歡花生醬和肉鬆這個配搭的話一定要嘗試！ 花生肉鬆薄脆曲奇材料：燕麥 50g／花生醬 50g／肉鬆 15g／雞蛋 2隻／鹽 少許／扁杏仁片 適量 花生肉鬆薄脆曲奇做法 1.燕麥片、花生醬、肉鬆和一隻雞蛋加在碗中混合均勻。

2.加入少許鹽調味後攪勻。

3.搓成大小均勻的球狀，然後壓成薄片。

4.另一隻雞蛋攪拌成蛋液，然後在薄片表面刷一點蛋液，再貼上扁杏仁片裝飾。

5.放入焗爐，以150度焗15分鐘左右，取出後放涼即可。 甜品食譜- 抹茶布丁、紅茶奶凍等5款教學冇免焗爐都整到！

曲奇食譜｜香軟番薯曲奇 不少人都喜歡吃軟曲奇，而這款番薯曲奇便是不錯的選擇，沒有添加任何牛油，小朋友也可以安心食用。最特別之處便是剛焗好的時候較為香脆，但放涼後便能吃到外脆內軟的感覺，因此可以一次過滿足兩個願望，曲奇控必定會喜歡！ 香軟番薯曲奇材料：番薯 200g／低筋麵粉20g／奶粉 20g／雞蛋 1隻／黑芝麻 適量 香軟番薯曲奇做法 1.番薯去皮切片蒸熟，再攪拌成番薯泥。

2.低筋麵粉、奶粉過篩，加入雞蛋及番薯泥，用刮刀翻拌均勻。

3.加入適量黑芝麻再稍微攪拌，然後塞入裱花袋中。

4.在焗盤中擠上曲奇，預熱焗爐後以150度焗20分鐘即可。 減肥食譜｜ 香蕉燕麥曲奇、焦糖香蕉班戟等5款低卡甜品做法