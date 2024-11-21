減肥體重沒變？6招突破減肥平台期 良好心態最重要！

在減肥期間若突然遇上體重長期不變的狀況，那麼便有可能是「減肥平台期」所導致。而減肥平台期都會令不少減肥人士氣餒，甚至會放棄減肥計劃，功虧一簣。以下就教大家6招突破減肥平台期，即使遇上體重不變的狀況，仍然可以找到出口，迎來新的體重下降期！

減肥｜甚麼是減肥平台期？ 主要導致減肥平台期出現的原因是由於飲食和運動在一段時間內沒有太大變化，身體已經適應了相對一致的熱量和運動強度，因此體重亦不再下降。不過其實平台期亦有分真、假平台期，而真正的平台期即依舊進行減肥計劃、大幅減少進食分量或加強運動強度時，體重或圍度超過兩週仍毫無變化的狀況，如果只是短短幾天的體重不變就不是平台期。