秋冬湯水食譜｜雪耳蓮子沙參湯、海底椰雪梨湯等5款潤肺湯品

秋冬天氣開始變冷和乾燥，起床經常會有喉嚨乾燥的問題。而針對秋冬乾燥問題，最適合便是飲用潤肺清心的湯品。以下就有雪耳蓮子沙參湯、霸王花百合杏仁湯、海底椰雪梨湯等5款潤肺湯品食譜及煲湯教學，讓大家都可以滋潤地過秋冬！

秋冬湯水食譜｜煲湯教學

所有湯品的製作方法大同小異，只需備好材料即可加水煲湯，適合電飯煲、砂煲、高壓煲等方式製作。準備材料除中藥藥材外，還需準備薑片2片和肉材料200至250克，肉類可選擇搭配豬𦟌、豬骨、排骨、牛肉、雞肉、鴨肉等，再搭配一些蔬菜例如粟米、紅蘿蔔、蓮藕等，令湯品變得更健康，味道和口感亦會更加豐富。

煲湯教學做法

1.將中藥藥材裡需要浸泡的材料，提前半小時浸軟，紅棗需要去核處理。

2.肉類切塊過水，骨頭類則需要焯水洗淨。

3.所有材料放進煲中加水，大火煲1小時，按廚具的不同而加入適量的水，例如砂鍋煲湯需要多放水。

4.煲1小時後可轉小火慢燉，最後加鹽調味即可。